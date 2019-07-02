"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою

Одна з головних пропагандисток Кремля головред RT Маргарита Симоньян раптово звернулася до президента Володомира Зеленського українською мовою.

Так, вона поширила звернення в соцмережах з проханням звільнити скандального проросійського журналіста Кирила Вишинського.

"Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст. Пане Зеленський, я звертаюсь до вас. Зробіть це", - написала вона.

Кирило Вишинський РІА Новини

У коментарях під твіттом пропагандистки вкрай скептично поставилися до її жесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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