"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою

Одна з головних пропагандисток Кремля головред RT Маргарита Симоньян раптово звернулася до президента Володомира Зеленського українською мовою.
Так, вона поширила звернення в соцмережах з проханням звільнити скандального проросійського журналіста Кирила Вишинського.
"Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст. Пане Зеленський, я звертаюсь до вас. Зробіть це", - написала вона.
Кирило Вишинський
РІА Новини
У коментарях під твіттом пропагандистки вкрай скептично поставилися до її жесту.
Як повідомляв OBOZREVATEL,
5 травня 2018 року СБУ провела обшуки в офісі видання "РИА Новости Україна", в результаті яких було затримано Вишинського. Проти нього відкрили кримінальне виробництво за статтею "Державна зрада".
У нього знайшли російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Затриманий журналіст в 2014 році отримав російську медаль "За заслуги перед вітчизною". Його удостоїли цієї нагороди за "об'єктивне" висвітлення анексії Криму.
17 травня Херсонський міський суд заарештував Вишинського на два місяці без права на заставу.
Пізніше він публічно попросив позбавити його громадянства України і попросив російське.
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