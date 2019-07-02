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"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою

3.2тЧитати матеріал російською

Одна з головних пропагандисток Кремля головред RT Маргарита Симоньян раптово звернулася до президента Володомира Зеленського українською мовою.

Так, вона поширила звернення в соцмережах з проханням звільнити скандального проросійського журналіста Кирила Вишинського.

"Завтра можуть відпустити на волю Кирила Вишинського. Журналіста, який відсидів 413 діб лише за те, що він журналіст. Пане Зеленський, я звертаюсь до вас. Зробіть це", - написала вона.

Кирило Вишинський

Кирило Вишинський

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"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою

У коментарях під твіттом пропагандистки вкрай скептично поставилися до її жесту.

"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою
"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою
"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою
"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою
"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою
"Зробіть це, пане!" Пропагандистка Путіна раптово звернулася до Зеленського українською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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Особи
Маргарита Сімон'янКирило ВишинськийВолодимир Зеленський
Місце
Росія
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Моряков отпустить по требуналу ООН, а эту гнилу обменять на остальных узников кремля. А их к сожалению не мало
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