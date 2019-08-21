"Зовсім поганий старий став": Путін публічно осоромився в Фінляндії

Президентам Росії і Фінляндії Володимиру Путіну і Саулі Нііністьо на зустрічі 21 серпня довелося повернутися до журналістів, оскільки вони забули сфотографуватися.

Відповідне відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що лідери попрямували на переговори, не звертаючи уваги на камери, тому одному з операторів довелося їх покликати.

Путін осоромився на зустрічі з Нііністьо

У мережі висміяли російського президента. "Паркінсон уже в прямій видимості", "Старий зовсім поганий став. Забув дід, а 20 років уже вождює, повинен знати, що до чого", "Фінн сподівався, що не доведеться більше з ботоксом ручкатися", "Старий уже дід, пам'ять не та", "Цей ботоксний недомірок знову спізнився?" – написали в коментарях.

Забули сфотографуватися, довелося повернутися: Путін і Нііністе в Гельсінкі pic.twitter.com/YUXX5YDGdl - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 21, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з Нііністьо Путін обговорив, поміж іншим, ситуацію на південному сході України.

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