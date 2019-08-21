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"Зовсім поганий старий став": Путін публічно осоромився в Фінляндії

2.2т Читати матеріал російською

Президентам Росії і Фінляндії Володимиру Путіну і Саулі Нііністьо на зустрічі 21 серпня довелося повернутися до журналістів, оскільки вони забули сфотографуватися.

Відповідне відео опублікував у Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що лідери попрямували на переговори, не звертаючи уваги на камери, тому одному з операторів довелося їх покликати.

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Путін осоромився на зустрічі з Нііністьо

Путін осоромився на зустрічі з Нііністьо

У мережі висміяли російського президента. "Паркінсон уже в прямій видимості", "Старий зовсім поганий став. Забув дід, а 20 років уже вождює, повинен знати, що до чого", "Фінн сподівався, що не доведеться більше з ботоксом ручкатися", "Старий уже дід, пам'ять не та", "Цей ботоксний недомірок знову спізнився?" – написали в коментарях.

"Зовсім поганий старий став": Путін публічно осоромився в Фінляндії
"Зовсім поганий старий став": Путін публічно осоромився в Фінляндії
"Зовсім поганий старий став": Путін публічно осоромився в Фінляндії
"Зовсім поганий старий став": Путін публічно осоромився в Фінляндії

Як повідомляв OBOZREVATEL, на зустрічі з Нііністьо Путін обговорив, поміж іншим, ситуацію на південному сході України.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Фінляндія
Тег
Новини Росії
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну как же без конфуза Путина? Это ж не дырявые носки миллиардера и пиджак заправленный в трусы,это не игра членом на рояле,это конфуз конфузский. Кстати,а президент Финляндии не опозорился? Шароварники,завязывайте быть идиотами.
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Куни Чан
Куни Чан
Вы там совсем больные? А потом удивляются что л0хлов ебнутыми считают.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Слышу радостный стук праздничных кастрюль! Оловянные, статью не читайте, а то радость от заголовка пропадёт нафиг!
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