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27 грудня • оновлено в 20:28
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"Зомбі апокаліпсис": в Росії "голодні" діти мало не роздерли Діда Мороза через безкоштовні подарунки. Відеофакт

2.1т
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У Росії діти мало не роздерли Діда Мороза, коли той роздавав безкоштовні цукерки в торговому центрі.

Інцидент зняли на відео очевидці і опублікували в мережі, передає Лента.ру (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Ні, це не початок зомбі-апокаліпсису. Просто російські діти розбирають безкоштовні цукерки. Дід Мороз не постраждав", - йдеться в повідомленні.

У Росії "голодні" діти мало не роздерли Діда Мороза

У Росії "голодні" діти мало не роздерли Діда Мороза

Скріншот з відео

Раніше OBOZREVATEL писав, що московська місцева жителька поскаржилася на мізерні пенсії в Росії і недоступний для "звичайних людей" Кримський міст.

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Автор
Карина Бондаренко
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Червоний Данило
Червоний Данило
так нищета ведь на россии! сами себя довели до этого! дальше будет еже хуже. былое величие россии, всегда было только на бумаге и по ТВ. а в жизни, нищета, разруха и убожество.
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