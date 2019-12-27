"Зомбі апокаліпсис": в Росії "голодні" діти мало не роздерли Діда Мороза через безкоштовні подарунки. Відеофакт

У Росії діти мало не роздерли Діда Мороза, коли той роздавав безкоштовні цукерки в торговому центрі.

Інцидент зняли на відео очевидці і опублікували в мережі, передає Лента.ру (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ні, це не початок зомбі-апокаліпсису. Просто російські діти розбирають безкоштовні цукерки. Дід Мороз не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Ні, це не початок зомбі-апокаліпсису. Просто російські діти розбирають безкоштовні цукерки. Дід Мороз не постраждав pic.twitter.com/VmnMG8IArZ - Лента.ру (@lentaruofficial) 27 грудня 2019 р

У Росії "голодні" діти мало не роздерли Діда Мороза Скріншот з відео

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