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14 вересня • оновлено в 19:50
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"Знову нічим дихати": пожежа на НПЗ у Москві викликала справжній переполох. Відео

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У російській столиці Москві в районі Капотня спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ).

Водночас столичне управління МНС заперечує НП. Стверджується, що плановий технологічний процес привів до горіння факела, повідомив ТАСС із посиланням на прес-службу відомства (щоб подивитися відео інциденту, поскрольте новину вниз).

"Пожежники перевірили інформацію про можливу НП на НПЗ. Жодних аварій або загоряння на підприємстві не було, ознак пожежі не зафіксовано", – сказав співрозмовник агентства.

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"Знову нічим дихати": пожежа на НПЗ у Москві викликала справжній переполох. Відео

Скрін відео

У службі технічного нагляду пояснили, що за допомогою факельної системи зазвичай утилізують надлишкові гази, які утворюються при переробці нафти.

Місцеві жителі підкреслюють, що на вулиці сильний запах гару і "знову нічим дихати". Як зазначив один з очевидців інциденту, який зняв загоряння на відео, полум'я досягає 50-метрової висоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019-го на цьому ж НПЗ у Москві відбулося загоряння.

Раніше, 13 січня, в Уфі (Росія) сталася нова пожежа на нафтопереробному заводі.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Москва
Теги
пожежа видео Новини Росії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А пожар то где?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
беспилотники еще не ударили по росийским объектам! все только начинается! россия ударила по объекту в саудовской аравии а теперь ждем ответки саудовской аравии по росии
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