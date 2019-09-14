"Знову нічим дихати": пожежа на НПЗ у Москві викликала справжній переполох. Відео

У російській столиці Москві в районі Капотня спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ).

Водночас столичне управління МНС заперечує НП. Стверджується, що плановий технологічний процес привів до горіння факела, повідомив ТАСС із посиланням на прес-службу відомства (щоб подивитися відео інциденту, поскрольте новину вниз).

"Пожежники перевірили інформацію про можливу НП на НПЗ. Жодних аварій або загоряння на підприємстві не було, ознак пожежі не зафіксовано", – сказав співрозмовник агентства.

Скрін відео

У службі технічного нагляду пояснили, що за допомогою факельної системи зазвичай утилізують надлишкові гази, які утворюються при переробці нафти.

Місцеві жителі підкреслюють, що на вулиці сильний запах гару і "знову нічим дихати". Як зазначив один з очевидців інциденту, який зняв загоряння на відео, полум'я досягає 50-метрової висоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019-го на цьому ж НПЗ у Москві відбулося загоряння.

Раніше, 13 січня, в Уфі (Росія) сталася нова пожежа на нафтопереробному заводі.

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