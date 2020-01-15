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15 січня • оновлено в 23:01
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"Знову ліжка в борделі переставляють?" Мережа відреагувала на раптову відставку Медведєва

1.5т
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Мережа бурхливо відреагувала на відставку російського уряду, про яку оголосив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, акцентувавши, що це все – черговий план президента Володимира Путіна.

Так, у соціальних мережах після гучної заяви з'явилося безліч теорій. "Розпорядження Путіна щось поміняти, були прийняті до відома ще до їх появи. Д дисципліна", – посміявся український журналіст Денис Попович.

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Мережа відреагувала на раптову відставку Медведєва

Мережа відреагувала на раптову відставку Медведєва

Twitter Народний фронт

"Путін відправив у відставку російський уряд на чолі з Дмитром Медведєвим. Ну як відправив. Формально Медведєв подав у відставку сам. Але ми ж розуміємо", – додав в Telegram-каналі його колега Тарас Березовець.

Також відреагував журналіст Денис Гороховський. "Уряд РФ пішов у відставку. Вони просто побачили, скільки заробляють їхні українські колеги, і відмовилися працювати за ті копійки, що їм пропонує Путін", – написав він.

"А взагалі, дивіться яка між нами величезна різниця. Ось у РФ уряд пішов у відставку і всы в шоці, напівпошепки обговорюють, що ж це означає. Багатоходівка, готують наступника, відволікаючий маневр. Соцмережі киплять, робота стала, все зайняті обговоренням. Якщо зараз вийде Гончарук і скаже, Кабмін розпущений, то середня реакція буде "Ой, замість цих долбо*бів завтра інших наберуть, різниці ніякої" і всі продовжать займатися своїми справами", – додав Гороховський.

У мережі також з'явилися безліч жартів і мемів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

  • Міністри застигли на місці, почувши про розпуск Кабміну.

  • Новим прем'єр-міністром Росії, ймовірно, стане глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Путін Володимир Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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