"Знову ліжка в борделі переставляють?" Мережа відреагувала на раптову відставку Медведєва

Мережа бурхливо відреагувала на відставку російського уряду, про яку оголосив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, акцентувавши, що це все – черговий план президента Володимира Путіна.

Так, у соціальних мережах після гучної заяви з'явилося безліч теорій. "Розпорядження Путіна щось поміняти, були прийняті до відома ще до їх появи. Д – дисципліна", – посміявся український журналіст Денис Попович.

Мережа відреагувала на раптову відставку Медведєва Twitter Народний фронт

"Путін відправив у відставку російський уряд на чолі з Дмитром Медведєвим. Ну як відправив. Формально Медведєв подав у відставку сам. Але ми ж розуміємо", – додав в Telegram-каналі його колега Тарас Березовець.

Також відреагував журналіст Денис Гороховський. "Уряд РФ пішов у відставку. Вони просто побачили, скільки заробляють їхні українські колеги, і відмовилися працювати за ті копійки, що їм пропонує Путін", – написав він.

"А взагалі, дивіться яка між нами величезна різниця. Ось у РФ уряд пішов у відставку і всы в шоці, напівпошепки обговорюють, що ж це означає. Багатоходівка, готують наступника, відволікаючий маневр. Соцмережі киплять, робота стала, все зайняті обговоренням. Якщо зараз вийде Гончарук і скаже, Кабмін розпущений, то середня реакція буде "Ой, замість цих долбо*бів завтра інших наберуть, різниці ніякої" і всі продовжать займатися своїми справами", – додав Гороховський.

У мережі також з'явилися безліч жартів і мемів.

Уряд Росії подав у відставку.



Одне з двох.

Або дострокові вибори і Медведєв - президент в 2021-м.

Або Медведєв заступник голови Радбезу зараз і президент в 2024-м.



При обох сценаріях Путін стає фактичним главою держави як прем'єр або глава Держради. - Єхидні твіти (@_U_R_I_c) January 15, 2020

😹Правітельство Росії в повному складі подав у відставку. Про це повідомив Дмитро Медведєв.

Знову вирішили ліжечка в борделі переставити ... - ௵_ Надія (@nadezdanba) January 15, 2020

Путін: А подайте но мені ...

Медведєв: пальто? друге? пас? скаргу на ОБСЄ?

Путін: А подай-ка, Діма, у відставку. pic.twitter.com/nnMtKhDdTc - Народний фронт (@front_popular) January 15, 2020

Медведєв пішов

Але чому не покидає відчуття, що задумана якась капость?

Адже за 20 років дуже добре навчилися "грати" в наперстки з населенням. - Nina 1⃣9⃣1⃣7⃣ (@nina_ninysha) January 15, 2020

Тепер Медведєв нарешті виспиться - Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) January 15, 2020

Тепер зрозуміло чому Медведєв прийшов слухати Путіна в траурному краватці. Був ознайомлений зі сценарієм. pic.twitter.com/JRLuualxBe - Аксіома (@Search_Veritas) January 15, 2020

Медведєв і міністр спорту Колобков залишають Будинок Уряду РФ pic.twitter.com/NcwHVHH8Eb - # ВДІК (@vgikofficial) January 15, 2020

Коротше з'ясувалося як завжди:



20 років все в жопе, а винен Медведєв. А Путін правитиме вічно.



Многоходовочка - шило в стінку (@michaelnacke) January 15, 2020

Медведєв сумно йде у відставку pic.twitter.com/Ys6YTSeKC7 - Kaa (@kaa__python) January 15, 2020

Медведєв бі лайк: pic.twitter.com/cOj824QtXm - сенатор із сузір'я псів (@ palto17) January 15, 2020

Путін і Медведєв після послання. pic.twitter.com/o4BJzzus3t - Вінстон Сірий (@slavaserdyukov) January 15, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Медведєв заявив про відставку після послання президента Володимира Путіна Федеральним зборам. Президент зібрався запропонувати йому посаду заступника голови Радбезу РФ.

Міністри застигли на місці, почувши про розпуск Кабміну.

Новим прем'єр-міністром Росії, ймовірно, стане глава Федеральної податкової служби Росії Михайло Мішустін.

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