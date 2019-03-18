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Знищить саму Росію? У РФ визнали масштабну вразливість зброї "Судного дня"

2.2тЧитати матеріал російською

Російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон" (називають зброєю "Судного дня") несе небезпеку для самої РФ, так як його збираються протестувати у "практичному варіанті".

Таку думку висловив місцевий військовий експерт Максим Климов на сторінках видання "Военное обозрение". Зокрема, він сумнівається у можливості "Посейдона" переміщатися малошумно.

Клімов відзначив, що удар ядерним підводним безпілотником "може бути завдано вже після того, як противник запросив миру або в інший політично невідповідний момент", тоді як "зупинити випущену торпеду у цей момент може виявитися неможливо".

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ФАН

На його думку, створення ядерного підводного безпілотника було "безглуздим і недоцільним з військової точки зору і може мати важкі політичні наслідки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року в Росії заявили, що "Посейдон" пройшов морські полігонні випробування.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Цитата: "после того, как противник запросил мира" Ага, ракеты уже взорвались и противник внезапно "запросил мира")
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Это одно мнение, а вот другое https://riafan.ru/1115819-mina-zamedlennogo-deistviya-ili-gorodskie-sumasshedshie-protiv-rossiiskikh-podlodok
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