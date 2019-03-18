Знищить саму Росію? У РФ визнали масштабну вразливість зброї "Судного дня"

Російський ядерний підводний безпілотник "Посейдон" (називають зброєю "Судного дня") несе небезпеку для самої РФ, так як його збираються протестувати у "практичному варіанті".
Таку думку висловив місцевий військовий експерт Максим Климов на сторінках видання "Военное обозрение". Зокрема, він сумнівається у можливості "Посейдона" переміщатися малошумно.
Клімов відзначив, що удар ядерним підводним безпілотником "може бути завдано вже після того, як противник запросив миру або в інший політично невідповідний момент", тоді як "зупинити випущену торпеду у цей момент може виявитися неможливо".
Зброя "Судного дня" Росії
ФАН
На його думку, створення ядерного підводного безпілотника було "безглуздим і недоцільним з військової точки зору і може мати важкі політичні наслідки".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у лютому 2019 року в Росії заявили, що "Посейдон" пройшов морські полігонні випробування.
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