"Знахабнілі москвичі": у Росії пояснили, чим закінчаться протести

Зараз в Росії немає передумов для масового протесту. Більшість росіян не підтримує акції опозиції в Москві. На вулиці їх може вивести тільки важка економічна ситуація.

Про це заявив в ефірі ObozTV відомий російський адвокат Микола Полозов, який, зокрема, веде справу українських моряків-військовополонених.

Полозов нагадав, що в 2011-2012 роках в РФ проходили і більш масштабні протести, які закінчилися "Болотною справою". А хвиля обурення в результаті "зійшла нанівець".

"Тому що переважна більшість росіян цю позицію не підтримує. Вони вважають, що (в мітингах беруть участь. – Ред.) знахабнілі москвичі, яким нікуди витрачати свій час, і які таким чином "розважаються", – пояснив юрист.

На його думку, чинні акції в Москві теж не стануть початком "якогось масштабного протесту, який захопить багато регіонів, і на вулиці вийдуть мільйони людей".

"Людей на вулиці може вивести тільки важка економічна ситуація. Поки передумов для цього немає. Ціни на вуглеводні досить високі, і вони дозволяють владі тримати людей в напівголодному стані, але не в критичному, який змусить їх вийти", – наголосив Полозов.

Адвокат додав, що у більшості росіян відсутня "опція захисту своїх політичних прав".

"Вони перебувають під дуже серйозним впливом пропаганди, тиском влади. Вони вважають, що будь-які політичні виступи – це нісенітниця. І не беруть в них участі", – зазначив він.

Протести в Москві 3 серпня twitter.com/OvdInfo

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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