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"Знахабнілі москвичі": у Росії пояснили, чим закінчаться протести

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Зараз в Росії немає передумов для масового протесту. Більшість росіян не підтримує акції опозиції в Москві. На вулиці їх може вивести тільки важка економічна ситуація.

Про це заявив в ефірі ObozTV відомий російський адвокат Микола Полозов, який, зокрема, веде справу українських моряків-військовополонених.

Полозов нагадав, що в 2011-2012 роках в РФ проходили і більш масштабні протести, які закінчилися "Болотною справою". А хвиля обурення в результаті "зійшла нанівець".

"Тому що переважна більшість росіян цю позицію не підтримує. Вони вважають, що (в мітингах беруть участь. – Ред.) знахабнілі москвичі, яким нікуди витрачати свій час, і які таким чином "розважаються", – пояснив юрист.

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На його думку, чинні акції в Москві теж не стануть початком "якогось масштабного протесту, який захопить багато регіонів, і на вулиці вийдуть мільйони людей".

"Людей на вулиці може вивести тільки важка економічна ситуація. Поки передумов для цього немає. Ціни на вуглеводні досить високі, і вони дозволяють владі тримати людей в напівголодному стані, але не в критичному, який змусить їх вийти", – наголосив Полозов.

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Адвокат додав, що у більшості росіян відсутня "опція захисту своїх політичних прав".

"Вони перебувають під дуже серйозним впливом пропаганди, тиском влади. Вони вважають, що будь-які політичні виступи – це нісенітниця. І не беруть в них участі", – зазначив він.

Протести в Москві 3 серпня

Протести в Москві 3 серпня

twitter.com/OvdInfo

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Акції протесту в Москві розпочалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема, соратників опозиціонера Олексія Навального.

  • У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту. Понад 1000 осіб були затримані, серед них – випадкові перехожі.

  • У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

  • У суботу, 3 серпня, протести в Москві спалахнули з новою силою. Силовики затримали щонайменше 1001 особу, п'ятеро мітингувальників були госпіталізовані.

  • Через жорстокий розгін демонстрантів Британія закликала переглянути повернення РФ в ПАРЄ.

  • Любов Соболь – близька соратниця Навального – заявила, що якщо Кремль відмовиться допустити опозиційних кандидатів на вибори, то акції протесту відбуватимуться щотижня.

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Теми
Протести у Росії Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Микола Полозов
Місце
Росія Москва
Теги
протест Права людини Новини Росії
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
РУССКИЕ - ТЕРПИЛЫ!!! ЭТО НЕ НАРОД!!! У ПАРАШИ ВАШЕ МЕСТО!!! СМЕРТЬ РУССКОМУ ФАШИЗМУ В ЛИЦЕ ПУТИНА!!!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Есть пример свiдомо МАНДАйнутого бидла....
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Да потому что в регионах у Путина подавляющая поддержка,что и правильно. А бунтующая молодеж с айфонами в руках это дуралеи
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
Яковлев Валерий, ВАЛЕРА А У ТЕБЯ АЙФОН?
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