"Знахабнілі москвичі": у Росії пояснили, чим закінчаться протести

Зараз в Росії немає передумов для масового протесту. Більшість росіян не підтримує акції опозиції в Москві. На вулиці їх може вивести тільки важка економічна ситуація.
Про це заявив в ефірі ObozTV відомий російський адвокат Микола Полозов, який, зокрема, веде справу українських моряків-військовополонених.
Полозов нагадав, що в 2011-2012 роках в РФ проходили і більш масштабні протести, які закінчилися "Болотною справою". А хвиля обурення в результаті "зійшла нанівець".
"Тому що переважна більшість росіян цю позицію не підтримує. Вони вважають, що (в мітингах беруть участь. – Ред.) знахабнілі москвичі, яким нікуди витрачати свій час, і які таким чином "розважаються", – пояснив юрист.
На його думку, чинні акції в Москві теж не стануть початком "якогось масштабного протесту, який захопить багато регіонів, і на вулиці вийдуть мільйони людей".
"Людей на вулиці може вивести тільки важка економічна ситуація. Поки передумов для цього немає. Ціни на вуглеводні досить високі, і вони дозволяють владі тримати людей в напівголодному стані, але не в критичному, який змусить їх вийти", – наголосив Полозов.
Адвокат додав, що у більшості росіян відсутня "опція захисту своїх політичних прав".
"Вони перебувають під дуже серйозним впливом пропаганди, тиском влади. Вони вважають, що будь-які політичні виступи – це нісенітниця. І не беруть в них участі", – зазначив він.
Протести в Москві 3 серпня
twitter.com/OvdInfo
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві розпочалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, зокрема, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту. Понад 1000 осіб були затримані, серед них – випадкові перехожі.
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
У суботу, 3 серпня, протести в Москві спалахнули з новою силою. Силовики затримали щонайменше 1001 особу, п'ятеро мітингувальників були госпіталізовані.
Через жорстокий розгін демонстрантів Британія закликала переглянути повернення РФ в ПАРЄ.
Любов Соболь – близька соратниця Навального – заявила, що якщо Кремль відмовиться допустити опозиційних кандидатів на вибори, то акції протесту відбуватимуться щотижня.
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