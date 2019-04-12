Как известно, в Лондоне произошло то, что я бы назвал “Вот это поворот!”, а именно – посольство Эквадора выдало властям Великобритании эдакого разоблачителя мировых секретов, а также создателя и руководителя сайта WikiLeaks в одном лице - Джулиана Ассанжа. Напомню, что в качестве прибежища Джулиан использовал посольство Эквадора без малого 7 лет.
И вот теперь, только могу себе представить, какой стоит, кипишь в Кремле, относительно данного задержания и предвкушаю термоядерные призывы о соблюдении свободы слова, прав человека и сокрушениях о преследовании инакомыслия на Западе. Причем этот кипишь совсем уж не беспочвенный, поскольку Ассанж имел прямую связь и выход, ни на кого-нибудь, а на ГРУ РФ, о чем он обязательно и расскажет, дабы обезопасить себя от высылки в США, где его ожидает смертная казнь.
Дело в том, что в 2018 году спецслужбы США получили неопровержимые доказательства того, что Джулиану Ассанжу сливалась информация прямиком от российских спецслужб. В частности, речь идет о передаче частной переписки представителей Демократической партии США Джулиану Ассанжу румынским хакером Guccifer 2.0, осуществившего в 2016-м взлом серверов Демократической партии. Согласно имеющейся у спецслужб США информации, Guccifer 2.0 не только работал на Кремль, но и являлся кадровым сотрудником ГРУ, что так же отражалось в расследовании комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера.
Иными словами, Джулиан Ассанж получал и утверждал к публикации на WikiLeaks информации, получаемой напрямую от ГРУ.
Кстати, часть разоблачений WikiLeaks касалась и Украины. Но, по информации зарубежных СМИ, в 2016 году Ассанж отказался публиковать секретную информацию и документы о вторжении России в Украину. Документы касались Суркова и ГРУ, что указывает на принадлежность проекта "Асанж" именно к российской военной разведки, хакеры которой подкармливали его различными дампами, после соответствующей обработки на Хорошевском шоссе, 76.
А потому, данное задержание прямо таки как манна небесная, которая не только может расставить огромное количество точек над “Ї” но и заставит российские спецслужбы отвлечься от ряда насущных проектов, в связи с очередным фиаско. Главное только, чтобы Ассанж дожил до дачи показаний.
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