|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Злий одесит
Злий одесит
Український блогерВсі статті автора

Черная дыра российской космонавтики

2.6тЧитати матеріал російською

На этой неделе был опубликован первый в истории снимок черной дыры, находящейся в центре спиральной галактики М87 “Virgo”, в созвездии Девы. Ранее ещё никому не удавалось запечатлеть эти таинственные космические объекты.

И вот казалось бы, причём здесь российская космонавтика?

Новини
Эскорт-услуги российской власти

Да, собственно и ни при чем. Ведь в то время как весь мир обсуждает фото черной дыры, в России ученые умы разводят руками, ссылаясь на то, что данный след в истории им не дало совершить отсутствие в “великой космической сверхдержаве” радиотелескопов миллиметрового диапазона.

В целом, факт полного отсутствия в России техники подобного уровня, для проведения исследований и совершения открытий, абсолютно не является чем-то удивительным. Ведь и вправду, за последние десятилетия российская космическая отрасль превратилась из той, что давала знания путем изучения неизведанного, в банальную транспортную компанию, ракетами-носителями которой пользуются для доставки грузов на МКС и вывода спутников на орбиту, все, кто не брезгует.

Между тем, даже это направление дает серьезный сбой.

Новини
Фиаско спецслужб: что расскажет Ассанж о работе на Москву?

Так, например, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в феврале этого года сообщил, что Россия планирует в 2019 осуществить 45 запусков ракет-носителей. Между тем, по состоянию на середину апреля, осуществлено лишь 3 официальных запуска российских ракет-носителей и 2 формальных. И даже если учитывать формальные пуски, то как-то 5 стартов за 4 месяца не внушают доверия словам о том, что в 2019-м “Роскосмос” отметиться 45-ю пусками.

То есть, по сути, Россия теряет не только свою роль на международной космической арене как исследователь, но и банально, как “извозчик”. Эти функции без труда на себя возложили США, Китай и даже Индия, стремительно вступающая в космическую гонку.

А потому, фотография черной дыры лишний раз пролила свет не только на сам космический объект, но и на то, как в него неспешно, но уверенно и безвозвратно погружается российская космонавтика.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Злий одеситЗлий одесит
Місце
Росія
Джерело
Джерело:ЖЖ Злого одессита
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
19
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
При чем здесь украинский блогер, черная дыра и российская космонавтика. Хотелось-бы услышать о достижениях украинской космонавтики, её спутниках и космонавтах...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
2
zhukov vanya
zhukov vanya
Стук Кастрюль, Ты бы не стучал в кастрюли, а учился пользоваться поисковиком. В инете в свободном доступе и разработки ракет и подготовка к строительству собственного космодрома в Украине.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Мезенцев Александр
Мезенцев Александр
а що можуть дурнуваті козломорді кацапи без України? У той час коли українські ракети-носії використовує Ілон Маск дебільні кацапи сверлять дірки в міжнародній космічній станції і заліпляють їх пластиліном,у сколкові фюреру всєя кацапії демонструють літаючу сокиру,якутський скульптор із лайна ліпить ракети,і таким чином сприяє виходу роісі на нові висоти в підкоренні космосу! і взагалі кацапія дуже і дуже космічна держава!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Чубатый долбоёб из Свинарни, в которой нет даже собственного метео-спутника, что то там тявкает о российской космонавтике, услугами которой пользуются большинство космических держав мира)) Очередное подтверждение патологической тупости и паскудности лохлов)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
3

Блоги / думки