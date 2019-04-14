На этой неделе был опубликован первый в истории снимок черной дыры, находящейся в центре спиральной галактики М87 “Virgo”, в созвездии Девы. Ранее ещё никому не удавалось запечатлеть эти таинственные космические объекты.

И вот казалось бы, причём здесь российская космонавтика?

Да, собственно и ни при чем. Ведь в то время как весь мир обсуждает фото черной дыры, в России ученые умы разводят руками, ссылаясь на то, что данный след в истории им не дало совершить отсутствие в “великой космической сверхдержаве” радиотелескопов миллиметрового диапазона.

В целом, факт полного отсутствия в России техники подобного уровня, для проведения исследований и совершения открытий, абсолютно не является чем-то удивительным. Ведь и вправду, за последние десятилетия российская космическая отрасль превратилась из той, что давала знания путем изучения неизведанного, в банальную транспортную компанию, ракетами-носителями которой пользуются для доставки грузов на МКС и вывода спутников на орбиту, все, кто не брезгует.

Между тем, даже это направление дает серьезный сбой.

Так, например, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в феврале этого года сообщил, что Россия планирует в 2019 осуществить 45 запусков ракет-носителей. Между тем, по состоянию на середину апреля, осуществлено лишь 3 официальных запуска российских ракет-носителей и 2 формальных. И даже если учитывать формальные пуски, то как-то 5 стартов за 4 месяца не внушают доверия словам о том, что в 2019-м “Роскосмос” отметиться 45-ю пусками.

То есть, по сути, Россия теряет не только свою роль на международной космической арене как исследователь, но и банально, как “извозчик”. Эти функции без труда на себя возложили США, Китай и даже Индия, стремительно вступающая в космическую гонку.

А потому, фотография черной дыры лишний раз пролила свет не только на сам космический объект, но и на то, как в него неспешно, но уверенно и безвозвратно погружается российская космонавтика.

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