''Йому можна поспівчувати'': у Росії розповіли, як Томос вдарив по патріарху Кирилу

Рішення про створення незалежної Української православної церкви стало дуже великим ударом для голови РПЦ патріарха Кирила.

Значною мірою він виявився жертвою історії, бо не зміг стати ініціатором загострення відносин між РФ і Україною, написав у блозі на OBOZREVATEL російський журналіст і аналітик Олександр Морозов.

"Навіть якщо у 90-ті роки патріарх Кирил був у цілковито іншій ситуації і теж міг обдумувати перспективи української автокефалії, то в останні роки таке рішення для нього — це колосальний біографічний удар. Він піде з історії патріархом, який в умовах дуже сильного злиття із державою, де-факто війни з Україною, потрапив у скрутне становище. Йому можна навіть поспівчувати. Адже не він ініціатор війни з Україною та анексії Криму. Значною мірою патріарх Кирил є жертвою історії", — вважає Морозов.

На думку аналітика, оскільки патріарх Варфоломій є вищою судовою інстанцією серед єпископату, його рішення патріарх Кирил оскаржувати не буде.

Патріарх Кирил і Володимир Путін

"Навіть якщо Москва буде нескінченно оскаржувати повноваження патріарха Варфоломія, це не подіє на єпископат інших помісних церков. Публічно ні вони, ні навіть РПЦ не оскаржуватимуть рішення про надання Томосу УПЦ. Подобається воно комусь чи ні, але всередині православного світу зберігається висока канонічна дисципліна. Та й у самій московській патріархії не всі готові кричати, що Константинополь ініціював розкол. Історія православ'я у ХХ столітті настільки складна, що православні, перебуваючи по різні боки конфлікту, шукають свого канонічного існування", — написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко жорстко пройшовся по Російській Православній Церкві. Її незалежність він назвав "підписаною Сталіним".

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