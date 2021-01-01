Зеленський у Новий рік висловився про повернення Криму: окупанти спробували покепкувати

У Росії відреагували на пропозицію президента України Володимира Зеленського в новорічному зверненні "перевести годинник назад" жителям окупованого Криму й навіть спробували жартувати з цього приводу.

Наприклад, співробітник так званого постійного представництва Криму при президенті РФ Олександр Молохов звернувся до творчості співачки Алли Пугачової, пише РІА Новини. Він нагадав слова її відомої пісні "Старовинний годинник".

"Щодо Криму він (Зеленський – ред.) запропонував жителям півострова пересісти в віртуальну машину часу, але забув, що, як співається у відомій пісні Алли Пугачової, "життя неможливо повернути назад і час ні на мить не зупиниш", – сказав він.

Член Ради Федерації з міжнародних справ РФ Сергій Цеков назвав "наївним" бажання Зеленського написати про "український Крим" на піску в Ялті. Керівництво України не здатне "адекватно сприймати міжнародну реальність, в якій Крим – це невіддільна частина Росії", заявив він і додав, що кримчани "давно не ототожнюють себе з Україною".

У Росії завжди дуже гостро реагують на будь-які заяви про деокупацію Кримського півострова, приводячи не найпереконливіші аргументи.

Крим був окупований РФ після незаконного референдуму 16 березня 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнають півострів російським. Зараз з Кримом, який де-факто не контролюється Києвом, діє контрольно-пропускний режим.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, за словами міністра оборони України Андрія Тарана, на території окупованого Криму Росія готується розмістити ядерну зброю.

Інфраструктура півострова пристосована для розміщення зброї масового ураження, хоча на момент розвалу Союзу вона була занедбана і перебувала у вкрай поганому стані, сказав він.