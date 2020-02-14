"Зажрались!" Росіяни жорстко пройшлися по політиці Путіна

Росіяни жорстко пройшлися по своєму президенту Володимиру Путіну, розповівши, що, на їхній погляд, він за останні два-три роки катастрофічно зробив не так.

Думками про це вони поділилися коментарі "Настоящему времени", водночас ЗМІ підкреслило, що за два роки рівень довіри громадян до лідера країни впав майже вдвічі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на думку багатьох, головною помилкою в політиці Путіна стала пенсійна реформа.

"Пенсія в мене маленька! Ну чому не піднімуть. Всі говорять: "Так, маленька, не прожити!" Ось у мене 10 500 рублів", "Все життя працював, отримав 6300 пенсії, уявляєте? Кому мені сказати "спасибі"?", "Пенсійна реформа! Мені прикро за нашу країну. Я йду і бачу, що бабуся сидить і просить їжу, тому що їй просто-напросто не вистачає цієї пенсії. А деякі навіть не можуть дожити до такого віку!" – зізналася росіяни.

Росіяни вкотре розкритикували Путіна

Інші вважають, що глава РФ взагалі все робить не так.

"Якщо конкретно брати, то... що він занадто зажрався, грубо кажучи", "Все. Залишився президентом, він зробив це вже не так", "Абсолютно все не так. Починаючи від пенсійної реформи, яку він чомусь підтримав, закінчуючи різними обмеженнями інтернету та іншим цим усім. Мені це абсолютно не подобається", "Я як ведучий Камчатських новин теж розсміявся після вашого запитання. Ситуацію в охороні здоров'я та освіті, напевно, всі уявляють", "А що зробив так?" – висловилися вони.

Ще одні підкреслили, що своєю політикою Путін довів людей до злиднів, адже через малі зарплати й пенсій їм доводиться просто виживати. І в таких соціальних умовах люди навіть не мріють про те, щоб виїхати кудись відпочити.

"Ну, по-перше, він зарплату не дав людям, яку обіцяв, і повинен був це зробити. Не він, так його (команда), ті, хто повинні це зробити. Народ став біднішим, злішим, йому не вистачає на багато що. Виїхати ми не можемо з країни відпочити. Навіть наш Крим, який нам обіцяли, що він буде безкоштовний практично, туди путівки коштують більше 30-50 тисяч. Ми таких грошей не заробляємо! Так ми живемо: вода тече – і ми по ній так само", – відверто заявив один чоловік.

Водночас були й ті, хто говорили, що всім задоволені: "Нехай краще таке, чим незрозуміло що. Я за Путіна, тільки лише тому, що не бачу іншої альтернативи".

А деякі просто почали стібатися з президента, зачіпаючи тему з його пластикою.

"Підтяжку обличчя. Взагалі не так, не по канону!" – пожартувала молода росіянка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії рекордно знизився рейтинг довіри до президента Володимира Путіна. Згідно з опитуванням, яке провів "Левада-центр", довіряють нинішньому главі Кремля тільки 35% росіян.

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