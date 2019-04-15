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Засуджена в Росії студентка написала листа до українського консула і поплатилася: в чому суть

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Засуджену студентку з Дагестану Саїду Халікову, яка з 2015 року відбуває покарання в жіночій ВК-28 м. Ленінськ Волгоградської області Росії, помістили в ШІЗО. Так дівчину покарали за те, що вона написала листа в посольство України.

Подробиці виданню "МБХ-медіа" розповіла її мати Разіят Ісабемкова. За словами жінки, в листі консулу містилося прохання прийняти Халікову в Україні після її звільнення. Вона також вказала, що перед закриттям Саїди в ШІЗО листа вилучили.

"Дочці залишилося сидіти дев'ять місяців, але я дуже боюся, що вони її доведуть. До неї регулярно приїжджають оперативники, чинять на неї тиск і лякають, що, коли вона вийде з колонії, їй, щоб знову не опинитися за гратами, доведеться зашивати кишені, знову посадять", – розповіла вона.

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Саїда Халікова

Саїда Халікова

МБК-медіа

Нагадаємо, уродженку Дагестану в грудні 2015 року було засуджено Московським військовим судом до 5,5 років позбавлення волі нібито за фінансування забороненої в РФ терористичної організації ІДІЛ. У квітні 2016 термін зменшили до 5 років.

Як повідомляє "Кавказький вузол" з посиланням на версію обвинувачення, Халікова нібито перерахувала 43 тисячі рублів на допомогу терористам. Але, як стверджує сама засуджена, вона була впевнена, що гроші збиралися на лікування хворим, а також на адвокатів і передачі мусульманам, які опинилися за гратами.

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Саїда Халікова (праворуч) із мамою Разіят Ісабекова і братом Ібрагімом. Новокаякент, 1990-ті роки

Саїда Халікова (праворуч) із мамою Разіят Ісабекова і братом Ібрагімом. Новокаякент, 1990-ті роки

Радіо Свобода

Фатальну роль в її долі, за інформацією "Радіо Свобода", зіграла Дар'я Іцанкова, вдова Вільяма Плотникова – боксера з Тюменської області з канадським паспортом, якого силовики вбили під час спецоперації в Дагестані в 2012 році. Саме вона спочатку увійшовши в довіру, а потім уже погрожуючи і шантажуючи, змусила дівчину зробити фатальний платіж.

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Саїда Халікова страждає анемією, вегето-судинною дистонією та важить 42 кілограми при зрості 1,65 см. Дівчина багато років страждає хворобою крові і не отримує в колонії медичної допомоги, хоча раніше її адвокати домоглися для неї амбулаторного медичного обстеження, йдеться в повідомленні. Відповідна скарга була відправлена до Європейського суду з прав людини.

Крім того, мати Халікової скаржилася на те, що дочка дуже далеко відбуває покарання і вона насилу може реалізувати своє право на побачення з нею. Жінка є інвалідом і отримує мінімальні виплати, яких не вистачає на квитки.

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"В'язнів часто відправляють в колонії, віддалені від місця проживання їхніх близьких родичів. Перевезення засуджених відбувається в "конвеєрному режимі", оскільки законодавство уповноважує ФСВП одноосібно ухвалювати подібні рішення", – розповів адвокат Руслан Мацев.

Він також зазначив, що існуюча практика дискримінує жінок-ув'язнених. "Це пов'язано з тим, що жіночі колонії розташовуються не в кожному регіоні, тому жінки, як правило, відбувають покарання ще далі від будинку", – пояснив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 24 полонених українських моряків, захоплених росіянами, визнали політичними в'язнями і військовополоненими. Зазначено, що інцидент у Керченській протоці є міжнародним військовим конфліктом, а Росії заборонено перешкоджати мирному проходу суден прибережних держав.

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РосіяВолгоград
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