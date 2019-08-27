На совещании по экономическим вопросам наш "Сказочный" Владимир Владимирович заявил, "что обеспокоен тем, что доходы россиян растут слишком медленно".

Всё бы ничего, но ровно неделю назад Счётная палата отчиталась о снижении реальных доходов населения на 1,3 %...

Как так? Неужели агенты Госдепа и пятой колонны проникли уже и в Счётную палату, подло дезинформируя россиян?

А если серьёзно, то факт остаётся фактом: население РФ продолжает нищать.

Экономическая политика, построенная на перераспределении национального богатства в адрес предельно узкой группы правящей чекистско-олигархической элитки, не может выглядеть иначе.

Средневековая рентная экономика, выстроенная в путинской РФ, может демонстрировать пусть и нездоровый, но румянец на щеках исключительно в одном случае — неуклонном повышении внешних цен на сырьевые ресурсы.

Падение или хотя бы стагнация этих цен на внешних рынках неизбежно ведёт к существенному сокращению делимого пирога, а с учётом того, что элитка никогда не умерит свои аппетиты, доля населения в этом пироге будет неуклонно сокращаться.

В таких условиях совершенно неважно — есть ли статистический рост экономики, нет его — население будет беднеть. Это как с бензином: неважно, сколько стоит нефть на внешнем рынке — важно то, что цена бензина будет всегда расти при любой динамике цен на неё.

Если бы в наши дни продолжалась практика присваивания правящим лидерам прозвищ, то Путину прекрасно подошёл бы эпитет "Обеспокоенный". Сколько же за десятилетия собственного правления он выражал обеспокоенность! Не сосчитать.

Впрочем, обеспокоенность за народ фальшива, как и всё остальное, созданное в эпоху правления старого чекиста. По-настоящему его волнуют лишь две вещи:

1) "как остаться на троне до самой смерти?";

2) "как сохранить и приумножить награбленные богатства?"

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