Замість сайри – прострочений оселедець: до дитсадків Росії поставили консерви з фальшивими наклейками

У дитячих садках російського міста Кронштадт у сухпайках видали прострочені консерви з переклеєними етикетками.

Як повідомляє сайт "Підйом", 1 червня батьки вихованців отримали консерви сайри. Однак, як виявилося, всередині була інша риба – оселедець, до того ж, судячи з дати виготовлення, прострочений.

"Під етикеткою були виявлені сліди старої етикетки, в самій банці – бурда із запахом оселедця. Термін придатності у них не більше двох років, а зроблені консерви, судячи з банки, 18.04.18", – передає видання слова однієї з батьків.

Судячи з її слів, про проблему знає адміністрація міста – там пообіцяли в усьому розібратися. Виданню в адміністрації повідомили, що спільно з правоохоронцями вже проводять перевірку.

"У дитсадку сказали принести банки назад для відправки на експертизу. Пайки з такою рибою видали майже у всіх садах Кронштадта", – розповіла мати.

У дитсадки Росії поставили консерви з фальшивими наклейками Підйом

У дитсадки Росії поставили консерви з фальшивими наклейками Підйом

У дитсадки Росії поставили консерви з фальшивими наклейками Підйом

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