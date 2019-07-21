"Залякує і понтується": однокурсник Путіна розповів про його плани в Україні

Російський президент Володимир Путін, незважаючи на постійні погрози, не здатний вести велику війну ні в Україні, ні в світі.

Зброєні сили РФ створені тільки для залякування і понтів і не витримають масової загибелі військовослужбовців. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"Путін – гопник, а в психології гопника важливі понти. Для цього і створена російська армія. Путін застосовував її проти Грузії і України, коли у них фактично не було ніякої армії. У Сирію послав авіацію, розраховуючи, що ніхто по ній не стрілятиме. Але перший же постріл турецького літака – і немає російського Су-24", – нагадав він.

Російська військова загроза

За словами Швеця, путінська армія хороша, поки по ній ніхто не стріляє. А ось витримати бойові дії, які можуть призвести до масової загибеллі, вона нездатна.

"Регулярна армія слабка, а кількість генетичного сміття у вигляді найманців у Путіна обмежена. До того ж він зрозумів, що санкції США і ЄС – це серйозно, а нова агресія може тільки посилити їх. Тому Путін не стане нападати на Україну, а підриватиме її зсередини через корупцію. Головною ударною силою спецоперації є Віктор Медведчук, агент ФСБ Соколовський", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЄС жорстко вдарив санкціями по союзнику Путіна.

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