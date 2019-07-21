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"Залякує і понтується": однокурсник Путіна розповів про його плани в Україні

27.1т Читати матеріал російською

Російський президент Володимир Путін, незважаючи на постійні погрози, не здатний вести велику війну ні в Україні, ні в світі.

Зброєні сили РФ створені тільки для залякування і понтів і не витримають масової загибелі військовослужбовців. Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній радянський розвідник і однокурсник Путіна по інституту КДБ Юрій Швець.

"Путін – гопник, а в психології гопника важливі понти. Для цього і створена російська армія. Путін застосовував її проти Грузії і України, коли у них фактично не було ніякої армії. У Сирію послав авіацію, розраховуючи, що ніхто по ній не стрілятиме. Але перший же постріл турецького літака – і немає російського Су-24", – нагадав він.

Російська військова загроза

Російська військова загроза

За словами Швеця, путінська армія хороша, поки по ній ніхто не стріляє. А ось витримати бойові дії, які можуть призвести до масової загибеллі, вона нездатна.

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"Регулярна армія слабка, а кількість генетичного сміття у вигляді найманців у Путіна обмежена. До того ж він зрозумів, що санкції США і ЄС – це серйозно, а нова агресія може тільки посилити їх. Тому Путін не стане нападати на Україну, а підриватиме її зсередини через корупцію. Головною ударною силою спецоперації є Віктор Медведчук, агент ФСБ Соколовський", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЄС жорстко вдарив санкціями по союзнику Путіна.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Російська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Україна Новини Росії війна
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Путинская армия хороша, пока по ней никто не стреляет ? Ха-ха-ха - в самую точку, только не бойтесь алени, я не стрельбу имею ввиду. Ещё понравилось про - первый же выстрел турецкого самолета – и нет российского Су-24 ! Вы для этого им С-400, решили поставлять ? Гениально ! Так держать !
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
"...не смотря на постоянные угрозы ,не способен вести большую войну..." где ,когда и кому Путин угрожал большой войной? "... Применял против Грузии и Украины ,когда у них не было..." ну начнём с того ,что Грузия первая напала на российских миротворцев , поэтому и не важно какая на тот момент у Грузии была армия ( кстати, которую тренеровали инструкторы из США). И почему-то комиссия ОБСЕ подтвердила ,что Грузия начала войну! Ну и про всу! С каких пор карательные отряды стали армией ?
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Хорошо-там где нас нет !, 5 лет слышим про этот слив!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Хорошо-там где нас нет !, так у вас армии и сейчас нет! Если вооружить сброд ,то от этого он армией не становиться ,а лишь будет вооружённым сбродом( всу)
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Макарский Александр
Макарский Александр
Шо же непобедимые укровермахт и укрокригсмарин не торопятся вызволять Крым? Жим-жим, свидомая дупа?
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