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Залишився скелет з відмітинами від ножа: в трагедії з жінкою в Підмосков'ї знайшовся український слід

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Підозрюваний у звірячому вбивстві колишньої дівчини Наталії Басової в Підмосков'ї (Росія) Артем Шустов міг бути причетний до вбивства ще однієї своєї коханої в Криму.

Про це з посиланням на Слідчий комітет РФ пише "Московський комсомолець". Відзначається, що тоді саме він повідомив про зникнення співмешканки.

Так, у 2010 році Шустов звернувся до кримськох поліції із заявою про зникнення своєї дівчини і особистої машини. Тоді слідство зайшло в глухий кут і в порушенні кримінальної справи було відмовлено.

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Артем Шустов

Артем Шустов

СК РФ

Артем Шустов

Артем Шустов

Лента.ру

Однак у 2014 році випадковий перехожий виявив скелет людини, який ідентифікували як зниклу дівчину фігуранта вбивства в Підмосков'ї. На кістках виявили множинні сліди від гострого предмета. На питання про цей випадок Шустов відповідати відмовився.

У СК також розповіли, що підозрюваний, можливо, планував не відразу вбити Басову, а хотів її спочатку викрасти. На підтвердження цієї версії правоохоронці наводять результати обшуку в машині, яку орендував Шустов.

Так, в багажнику було виявлено скотч і інші підозрілі предмети. Удома ж у чоловіка знайшли ще кілька ножів для метання.

Убита Наталія Басова

Убита Наталія Басова

compromat.group

Убита Наталія Басова

Убита Наталія Басова

Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Кримінал
Місце
Росія
Теги
Крим Новини Росії Слідчий комітет Російської Федерації
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