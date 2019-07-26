Залишився скелет з відмітинами від ножа: в трагедії з жінкою в Підмосков'ї знайшовся український слід

Підозрюваний у звірячому вбивстві колишньої дівчини Наталії Басової в Підмосков'ї (Росія) Артем Шустов міг бути причетний до вбивства ще однієї своєї коханої в Криму.

Про це з посиланням на Слідчий комітет РФ пише "Московський комсомолець". Відзначається, що тоді саме він повідомив про зникнення співмешканки.

Так, у 2010 році Шустов звернувся до кримськох поліції із заявою про зникнення своєї дівчини і особистої машини. Тоді слідство зайшло в глухий кут і в порушенні кримінальної справи було відмовлено.

Артем Шустов СК РФ

Артем Шустов Лента.ру

Однак у 2014 році випадковий перехожий виявив скелет людини, який ідентифікували як зниклу дівчину фігуранта вбивства в Підмосков'ї. На кістках виявили множинні сліди від гострого предмета. На питання про цей випадок Шустов відповідати відмовився.

У СК також розповіли, що підозрюваний, можливо, планував не відразу вбити Басову, а хотів її спочатку викрасти. На підтвердження цієї версії правоохоронці наводять результати обшуку в машині, яку орендував Шустов.

Так, в багажнику було виявлено скотч і інші підозрілі предмети. Удома ж у чоловіка знайшли ще кілька ножів для метання.

Убита Наталія Басова compromat.group

Убита Наталія Басова Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У місті Раменське в Підмосков'ї (Росія) жінку вбили на дитячому майданчику прямо на очах у маленької доньки. Нападник завдав молодій матері не менше 20 ножових поранень і втік із місця злочину.

Підозрюваний зізнався, що вбив жінку через ревнощі і підозри у зрадах.

У мережу потрапила переписка вбивці з жертвою, в якій жінка попереджала, що вже написала на Шустова заяву в поліцію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.