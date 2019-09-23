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23 вересня • оновлено в 10:54
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Залишилися купи металобрухту: в мережу потрапили фото розбитої на навчаннях техніки Росії

2.1т Читати матеріал російською

В мережу потрапили фото бойових машин десанту армії Росії, які вщент розбилися під час десантування на навчаннях "Центр-2019".

Як повідомляє "РИА Новости", їх опублікували на сторінці пабліку "Авіація" у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

На фотографіях видно, що обидві БМД отримали сильні пошкодження, одна з них виявилася практично повністю зруйнована. Інша бойова машина, судячи зі світлин, приземлилася на дах і також сильно пошкоджена.

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Розбиті БМД Росії

Розбиті БМД Росії

Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії

Розбиті БМД Росії

Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії

Розбиті БМД Росії

Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії

Розбиті БМД Росії

Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії

Розбиті БМД Росії

Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії

Розбиті БМД Росії

Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії

Розбиті БМД Росії

Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії

Розбиті БМД Росії

Паблік "Авіація"

Як повідомляв OBOZREVATEL, НП з російською військовою технікою трапилася під Оренбургом. БМД скинули з літака, проте парашут повністю не розкрився. Екіпажів у машинах не було.

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Росія
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Новини Росії
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Тарас Бор
Тарас Бор
Бывает такое.Парашютная система или вообще не открывается,или открывается не полностью.Может также не сработать пороховой замедлитель при непосредственном столкновении с землёй.И сие случается довольно часто.
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70rus xxx
70rus xxx
Блин,с утра уже эту новость гоняют.Пятый раз на "Обозе".В чем интерес то,подскажите?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
ПЭРЭМОГААААА!
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