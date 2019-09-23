Залишилися купи металобрухту: в мережу потрапили фото розбитої на навчаннях техніки Росії

В мережу потрапили фото бойових машин десанту армії Росії, які вщент розбилися під час десантування на навчаннях "Центр-2019".

Як повідомляє "РИА Новости", їх опублікували на сторінці пабліку "Авіація" у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

На фотографіях видно, що обидві БМД отримали сильні пошкодження, одна з них виявилася практично повністю зруйнована. Інша бойова машина, судячи зі світлин, приземлилася на дах і також сильно пошкоджена.

Розбиті БМД Росії Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії Паблік "Авіація"

Розбиті БМД Росії Паблік "Авіація"

Як повідомляв OBOZREVATEL, НП з російською військовою технікою трапилася під Оренбургом. БМД скинули з літака, проте парашут повністю не розкрився. Екіпажів у машинах не було.

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