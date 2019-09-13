Головна Новини
13 вересня • оновлено в 13:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Закуска під бички: у Росії прем'єр Медведєв почав варити самогон. Фото

3.2т Читати матеріал російською

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв випускає самогон під власним брендом.

Спиртне виготовляють на особистій садибі чиновника "Міловка" в селищі Плесо Кіровського району, передає "Проект".

Видання пише, що Медведєв особисто стежить за виробництвом самогону. Водночас нещодавно налагодили випуск малинового смаку. Вироблений алкоголь найчастіше дарують членам уряду та іноземним лідерам. На етикетці пляшки написано "Самогон" та зображений бурий ведмідь.

Новини
Комплекс Путіна: Медведєв погорів на махінаціях із ростом

"Жене прем'єр у садибі "Міловка" – це його неформальна резиденція під Плесо. Самогон проводиться партіями, не в домашніх умовах – це видно і за спеціально зробленою для напою тарою", – йдеться в публікації.

Прессекретар прем'єра Олег Осіпов підтвердив, що самогон дарують закордонним гостям.

"Дивіться, звичайний подарунковий набір це: самогон всім нашим іноземним гостям, висококласне Тосканське вино з відомих виноградників всім колегам. М'ясо молодих бичків від компанії "Міраторг". Ще всі обов'язково отримують компот у банках", – зазначив він.

Самогон Медведєва

Самогон Медведєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу потрапило відео, на якому видно, як президент Росії Володимир Путін у Ботлісі (Дагестан) випив чарку горілки, залишену недоторканою під час своєї поїздки в республіку ще в 1999 році. Користувачі почали нещадно коментувати ролик.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
10
19
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махов Макс
Махов Макс
А санкции, ничега с самогоном не сделают. Доказана Медведем мым! Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
А лапти плести, когда?
Показати коментар повністю
Відповісти
3
1
2 з 3 відповідей | показати всі
Перепил Недо
Перепил Недо
Smekalov Sergey, ты даже ласты склеить не сможешь, глист недоделанный.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Махов Макс
Махов Макс
Smeее kalov gey, ты Сантри какая борзая ночная тёлка, стала! Давно об дерево не билась, на иж-юпитер-марс-сникерс. Бгггггаааа
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel