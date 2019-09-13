Закуска під бички: у Росії прем'єр Медведєв почав варити самогон. Фото

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв випускає самогон під власним брендом.

Спиртне виготовляють на особистій садибі чиновника "Міловка" в селищі Плесо Кіровського району, передає "Проект".

Видання пише, що Медведєв особисто стежить за виробництвом самогону. Водночас нещодавно налагодили випуск малинового смаку. Вироблений алкоголь найчастіше дарують членам уряду та іноземним лідерам. На етикетці пляшки написано "Самогон" та зображений бурий ведмідь.

"Жене прем'єр у садибі "Міловка" – це його неформальна резиденція під Плесо. Самогон проводиться партіями, не в домашніх умовах – це видно і за спеціально зробленою для напою тарою", – йдеться в публікації.

Прессекретар прем'єра Олег Осіпов підтвердив, що самогон дарують закордонним гостям.

"Дивіться, звичайний подарунковий набір це: самогон всім нашим іноземним гостям, висококласне Тосканське вино з відомих виноградників всім колегам. М'ясо молодих бичків від компанії "Міраторг". Ще всі обов'язково отримують компот у банках", – зазначив він.

Самогон Медведєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу потрапило відео, на якому видно, як президент Росії Володимир Путін у Ботлісі (Дагестан) випив чарку горілки, залишену недоторканою під час своєї поїздки в республіку ще в 1999 році. Користувачі почали нещадно коментувати ролик.

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