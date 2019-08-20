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"Закулісне щось діється": адвокат розповів про "зникнення" Карпюка і Балуха

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Українські політв'язні Микола Карпюк та Володимир Балух могли "вибути" з російських в'язниць у зв'язку з тим, що їх готують до звільнення.

"У мене є певний оптимізм з цього приводу", – заявив в ефірі ObozTV Олексій Барановський, адвокат Миколи Карпюка.

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Барановський звернув увагу, що і Балуха, і Карпюка забрали з колоній практично в один день.

"Плюс в Одесі відбулося звільнення Долженкова і Мефьодова (підозрювані в сепаратизмі фігуранти "справи 2 травня 2014 року". – Ред.). Те, що всі ці події відбуваються буквально протягом останніх декількох днів, свідчить про те, що відбувається "щось". Якісь закулісні речі відбуваються", – зазначив адвокат.

Він підтвердив, що не знає фактичного місцезнаходження Карпюка на даний момент, однак повідомив, що подав офіційний запит до тюремного відомства.

"Згідно із законом вони зобов'язані повідомляти родичів, та й адвоката теж. Напевно вони повідомили, просто Пошта Росії дуже повільно ходить", – уточнив юрист.

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Барановський утримався від відповіді на питання, в якому стані перебувають Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб та інші політв'язні Кремля.

"Із сукупності знань, чуток і так далі у мене є стриманий оптимізм", – ще раз повторив він.

При цьому у московському СІЗО "Лефортово" прийняли передачу для українських політв'язнів, повідоміла журналістка Вікторія Івлєва у Facebook.

Раніше російський адвокат Марк Фейгін у коментарі OBOZREVATEL також не виключив, що етапування в'язнів Кремля може свідчити про підготовку "великого обміну полоненими". "Але, якщо готується операція з обміну, про це потрібно дізнаватися, перш за все, в Києві, тому що Москва нічого не повідомить", – зауважив він.

Микола Карпюк

Микола Карпюк

censor.net.ua

Як писав OBOZREVATEL, з колонії загального режиму в Торжку пропав український політв'язень Володимир Балух, засуджений за нібито незаконне зберігання зброї в своєму будинку в Криму. Незабаром стало відомо про "зникнення" іншого українського політв'язня – Миколи Карпюка з Володимирського централу.

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Теми
обмін полоненими Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Балух Микола Карпюк
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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