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13 жовтня • оновлено в 13:17
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Закатали тіло в бетон: у Росії сталося жахливе вбивство

3.3т Читати матеріал російською

У Брянську (Росія) троє чоловіків вбили місцевого жителя й закатали його тіло в бетонну підлогу гаража.

Про це повідомляє місцеве видання "Брянськ Today" з посиланням на висновки регіонального Слідчого комітету, де уточнюється, що загиблому було 57 років.

"Родичі загиблого повідомили про зникнення 57-річного чоловіка. Співробітники УМВС та СК встановили обставини події. Тіло зниклого виявили у гаражі на вулиці Урицького в Брянську. Труп сховали під бетонною підлогою", – йдеться в повідомленні.

Місце, куди закатали труп росіянина в Брянську

Місце, куди закатали труп росіянина в Брянську

bryansktoday

Уточнюється, що трьох підозрюваних вже затримали. За даними слідства, двоє з них вже були раніше судими.

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У будинках вбивць було знайдено три гвинтівки часів Другої Світової, три обрізи рушниць, стартовий пістолет, чотири шаблі, шпага й сім багнет-ножів. За фактом жорстокого вбивства порушено кримінальну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі п'ятниці, 11 жовтня, знайшли мертвою 9-річну Лізу Кисельову, яка зникла вранці 9 жовтня по дорозі до школи. Пізніше стало відомо, що вбивця дівчинки був раніше судимим за педофілію.

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Місце
Росія Брянськ
Теги
вбивство кримінал Новини Росії
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Nemo Александр
Nemo Александр
Трагичные последствия путинского правления прочно вошли в жизнь россиян. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего российского общества. Да, Штуцер?
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