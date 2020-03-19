Головна Новини
19 березня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Захарова назвала "провокацією" марш до Криму

2.6т
Читати матеріал російською

Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "провокацією" марш на анексований Росією Крим, який повинен відбудуться 3 травня.

Про це вона заявила на брифінгу 19 березня, закликавши Київ відмовитися від цих планів, передає РИА Новости.

Кримські татари мають намір масово перетнути кордон через пункт пропуску "Чонгар"

Кримські татари мають намір масово перетнути кордон через пункт пропуску "Чонгар"

ДПСУ

"Зараз готується нова провокація - якийсь "Марш на Крим" 3 травня. Його організатори зі складу так званого Меджлісу кримсько-татарського народу збираються в прямому сенсі прорватися на півострів через державний кордон Росії", – сказала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров анонсував, що 2 травня кримські татари масово перетнуть адміністративний кордон з окупованим Кримом через пункт пропуску "Чонгар".

За його словами, цей "Марш гідності до Криму" буде акцією ненасильницького опору, щоб міжнародні організації, які постійно на словах засуджують анексію Росією Криму, змогли це підтвердити діями, долучившись до переходу адмінграніци.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Анексія Криму
Особи
Марія Захарова Рефат Чубаров
Місце
Росія
Теги
Меджліс кримські татари
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
6
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А що ж їй ще казати, ідіть?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Их и встретят автозаки с шариками)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Новини Росії

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги