Представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "провокацією" марш на анексований Росією Крим, який повинен відбудуться 3 травня.

Про це вона заявила на брифінгу 19 березня, закликавши Київ відмовитися від цих планів, передає РИА Новости.

Кримські татари мають намір масово перетнути кордон через пункт пропуску "Чонгар" ДПСУ

"Зараз готується нова провокація - якийсь "Марш на Крим" 3 травня. Його організатори зі складу так званого Меджлісу кримсько-татарського народу збираються в прямому сенсі прорватися на півострів через державний кордон Росії", – сказала Захарова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров анонсував, що 2 травня кримські татари масово перетнуть адміністративний кордон з окупованим Кримом через пункт пропуску "Чонгар".

За його словами, цей "Марш гідності до Криму" буде акцією ненасильницького опору, щоб міжнародні організації, які постійно на словах засуджують анексію Росією Криму, змогли це підтвердити діями, долучившись до переходу адмінграніци.

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