Загрожує знищення: в Росії забили на сполох через "Північний потік-2"

Кургальському заказнику в Ленінградській області (Росія), через який пройшов газопровід "Північний потік-2" на шляху до Німеччини загрожує нова біда – навала туристів.

Про це пише "Радіо Свобода". Екологи стривожені через можливе знищення території, що охороняється.

Відзначається, що влітку 2019 року біля в'їздів у Кургальський заказник з'явилися пікети з логотипом компанії "Північний потік – 2". Люди, які стояли в них, цікавилися у місцевих жителів, як вони там відпочивають.

У Росії почали бити на сполох через "Північний потік-2"

Саме це і може свідчити про нову атаку на заказник. Передбачається, що влада після трубопроводу запустила активну підготовку до створення туристичної зони.

"Всі жителі в курсі того, що відбувається, і думка у них про це різко негативна, навіть говорити нічого. Місць, де можна було б безболісно побудувати стоянки, інфраструктуру, – немає. Буквально кожен метр на рахунку. Бабусі в сусідньому селі, коли слухання були, прийшли взимку, в мороз під мінус 20. Тому що боялися, що на горі в Тісколово побудують автостоянку, але ж під горою у них джерела, звідки вони воду п'ють", – розповів староста Борис Соколов.

Кургальський заказник Грінпіс

Нові побоювання викликав також і той факт, що після того, як через заказник пустили "Північний потік-2", на його території дозволили проводити практично будь-які розважальні заходи.

За словами наукових співробітників Ботанічного інституту РАН, у заказника є лише один вихід зменшити негативні наслідки масового туризму – зробити нормальну дорогу, але поставити шлагбауми і забезпечити чергування ДПС.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 липня обидві нитки морського газопроводу "Північний потік" були зупинені на два тижні (до ранку 30 липня) для планового технічного обслуговування.

Російська компанія "Газпром" зупинила газопровід "Північний потік" на профілактику, ймовірно, через рідкісну форму агресивної іржі. 29 липня його знову запустили в роботу.

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