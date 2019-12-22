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22 грудня • оновлено в 11:12
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"Задумайтеся!" У Росії розкрили найбезглуздішу брехню Сталіна

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Російський журналіст припустив, що офіційна дата народження радянського диктатора Йосипа Сталіна може бути помилковою.

Як пише Комсомольская правда, насправді Йосип Джугашвілі – майбутній Сталін – з'явився на світ не 21 грудня 1879 року, а раніше на рік і три дні.

Про це, повідомляє видання, свідчить запис метричної книги Горійській соборної церкви Тифліській губернії: "1878 рік. Йосип народився 6 грудня (18 за новим стилем, – Ред.), Хрестився 17-го, батьки – жителі м Горі селянин Віссаріон Іванович Джугашвілі і законна дружина його Катерина Георгіївна".

Йосип Сталін

Йосип Сталін

krugosvet.ru

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У виданні відзначили, що ходили чутки, нібито мати спеціально додала Сталіну рік, щоб в училищі йому дали стипендію.

Крім того, в свідоцтві про закінчення ним Горійського духовного училища прямо вказано: "Народився в шостий день місяця грудня 1878 року". Ця ж дата фігурувала в досьє царської охранки на революціонера Кобу.

Також в грудні 1920 року, вже після перемоги Жовтневої революції, Сталін в анкеті шведської газети "Folkets Dagblad Politiken" ("Щоденна Народна Політична Газета") власноруч вивів дату народження – 18 грудня 1878 рік.

Однак уже в грудні 1922 року особистий помічник Сталіна Іван Товстуха, заповнюючи за шефа чергову партійну анкету, поставив нову дату – 21 грудня 1879 року.

Незабаром саме ця дата стала офіційним днем народження Сталіна, витіснивши справжню. І відзначається досі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували рекордний рівень схвалення радянського диктатора Йосипа Сталіна – сумарно около70% відсотків росіян позитивно оцінили його роль в історії.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
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