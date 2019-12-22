Головна Новини
22 грудня • оновлено в 17:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Задовго до 2014!" Лавров зробив скандальну заяву про русофобію в Україні

3.9т
Читати матеріал російською

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що нібито "русофобія в Україні вбивалася свідомо і послідовно" задовго до подій 2014 року.

За його словами, нібито "русофобії" передував перший Майдан в 2004 році і тоді європейські лідери поставили Україну перед вибором – або Росія, або Європа, передає РІА Новини.

"Почалося це задовго до того, як відбулися події в лютому 2014 року і все, що за ними послідувало. Так званий перший Майдан був на рубежі 2004 і 2005 років, коли там проходили вибори, призначали третій тур – причому це робив Конституційний суд, хоча в конституції не передбачено третього туру", – сказав Лавров.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

reshet.tv

Новини
Трамп розуміє вигоду: Лавров розкрив деталі закритої зустрічі

"Тоді Росія взагалі ніяким чином не могла асоціюватися з цими подіями, але європейські політики, включно з членами уряду європейських країн, членів НАТО, Євросоюзу, публічно заявляли: Україна повинна вибирати – або вона з Європою, або вона з Росією", – заявив Лавров.

За його словами, нібито в Україні вже виросло ціле покоління людей, які "повелися на цю пропаганду".

"Тому цей елемент в наших відносинах, звичайно, присутній, і ми багато разів закликали наших європейських колег все-таки одуматися, не зводити нові стіни, не рити нові розділові лінії і працювати разом", – сказав Лавров.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський зірвався на міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова під час переговорів у "нормандському форматі" в Парижі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
54
30
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Какое отношение имеет хач лавров к сруцким?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Совсем Печальная Лошадь.. Вспомнил рассказ о дореволюционных временах: мать батрачки заметила, что дочь беременна. Оказалось, что это сын хозяина, кулака .. Он он отказался на девушке жениться, на том основании, что она не девственница. Хотя сам же и лишил ее девственности. Так же и жалобы на русофобию со стороны этой кремлевской конюшни..
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Врет Унылая Лошадь. В Украине нет русофобов. Есть только русофилы. Причем каждый украинец рад отфилить любого винторога хоть в хвост, хоть в рот.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги