"Заблокували!" Лавров поскаржився ОБСЄ на Україну

Глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився на блокування в Укрині 86 російських телеканалів, 181 інтернет-сторінки, а також фільмів і книг російською мовою.

Заяву він зробив на конференції "Свобода ЗМІ і безпеку журналістів у Росії і на просторі ОБСЄ: виклики та можливості в цифровому столітті", передає РИА Новости.

У МЗС назвали відключення України каналів наступом на свободу ЗМІ. У відомстві закликали жорстко відреагувати на цю заборону, а також на депортацію з України журналістів російських ЗМІ.

Лавров поскаржився на Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила для ретрансляції в Україні ще три російські телеканали.

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