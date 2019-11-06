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6 листопада • оновлено в 13:32
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"Заблокували!" Лавров поскаржився ОБСЄ на Україну

4.6т Читати матеріал російською

Глава МЗС Росії Сергій Лавров поскаржився на блокування в Укрині 86 російських телеканалів, 181 інтернет-сторінки, а також фільмів і книг російською мовою.

Заяву він зробив на конференції "Свобода ЗМІ і безпеку журналістів у Росії і на просторі ОБСЄ: виклики та можливості в цифровому столітті", передає РИА Новости.

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У МЗС назвали відключення України каналів наступом на свободу ЗМІ. У відомстві закликали жорстко відреагувати на цю заборону, а також на депортацію з України журналістів російських ЗМІ.

Лавров поскаржився на Україну

Лавров поскаржився на Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила для ретрансляції в Україні ще три російські телеканали.

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Теми
Російсько-український конфлікт Заборона російських зірок в Україні
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
В рашке нет журналистов как и свободных каналов, там только их имперская пропаганда по сути фашизм, и даже если они что то там пробьют совет президенту и власти забейте на их обеспокоенность рашкин пропаганде здесь не быть иначе люди любую такую студию спалят сами
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Махно Володимир
Махно Володимир
свинья русская, не суй свое вонючее рыло в дела другого государства! займись свободой слова на своей рассеи! Украина живет по законам украинским а не российским. заруби это на своем ка-цапском носу!
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Махно Володимир, урол нацистский своими свиньями будешь командовать гнида)))
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Дэ Билы бльяд ь!
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