Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Забили до смерті: у Росії по-звірячому розправилися з 92-річним пенсіонером

824 Читати матеріал російською

У вівторок, 20 серпня, у квартирі міста Малоярославець під Калугою було виявлено тіло 92-річного ветерана Великої Вітчизняної війни Бориса Ігнатьєва з тілесними ушкодженнями в області голови і тулуба.

За припущеннями поліції, вбивство було скоєно у власній квартирі літнього чоловіка 18 або 19 серпня. Про це повідомляє СК Калузької області.

За версією слідства, Ігонатьеву було нанесено не менше десяти ударів по голові і тілу. В ході огляду місця події було вилучено речові докази, у справі призначено необхідні експертизи.

У Росії по-звірячому розправилися з 92-річним пенсіонером

У Росії по-звірячому розправилися з 92-річним пенсіонером

kaluga.sledcom.ru

"Він брав участь в бойових діях з 1944 року по 1945 рік, мав бойові нагороди, нагороджений орденом Червоної Зірки та іншими. У армію був покликаний в січні 1944 року. До січня 1945 року Ігнатьєв брав участь в бойових діях на території Європи, був снайпером", — розповіли у відомстві.

Новини
Була голою у валізі: в Росії по-звірячому вбили блогерку

У суботу, 24 серпня за підозрою в скоєнні злочину затримано 34-річного жителя Малоярославця. Силовики виявили передбачуваного зловмисника на вокзалі в Калузі, де він переховувався протягом кількох днів.

Затриманий допитаний, слідчі ініціюють питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Поки що чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання на 48 годин.

За інформацією слідства, підозрюваний є споживачем наркотичних засобів, злочин скоїв з метою розкрадання грошей потерпілого.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 111 КК РФ "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності смерть потерпілого".

Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії спортсмен по-звірячому обійшовся з подругою. Він зламав дівчині лицьову кістку в декількох місцях.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Калуга
Тег
вбивство
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
5
4
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Так шо, скот одичалый - жил дид, носили его на палке выродки паРРашные. И шо? Где дид? Шо скажете, животные?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Дида-ваивала подлые Кацaпы убили! Отваивался дид!(с)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...