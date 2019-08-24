Забили до смерті: у Росії по-звірячому розправилися з 92-річним пенсіонером

У вівторок, 20 серпня, у квартирі міста Малоярославець під Калугою було виявлено тіло 92-річного ветерана Великої Вітчизняної війни Бориса Ігнатьєва з тілесними ушкодженнями в області голови і тулуба.

За припущеннями поліції, вбивство було скоєно у власній квартирі літнього чоловіка 18 або 19 серпня. Про це повідомляє СК Калузької області.

За версією слідства, Ігонатьеву було нанесено не менше десяти ударів по голові і тілу. В ході огляду місця події було вилучено речові докази, у справі призначено необхідні експертизи.

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"Він брав участь в бойових діях з 1944 року по 1945 рік, мав бойові нагороди, нагороджений орденом Червоної Зірки та іншими. У армію був покликаний в січні 1944 року. До січня 1945 року Ігнатьєв брав участь в бойових діях на території Європи, був снайпером", — розповіли у відомстві.

У суботу, 24 серпня за підозрою в скоєнні злочину затримано 34-річного жителя Малоярославця. Силовики виявили передбачуваного зловмисника на вокзалі в Калузі, де він переховувався протягом кількох днів.

Затриманий допитаний, слідчі ініціюють питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Поки що чоловіка помістили в ізолятор тимчасового утримання на 48 годин.

За інформацією слідства, підозрюваний є споживачем наркотичних засобів, злочин скоїв з метою розкрадання грошей потерпілого.

Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 111 КК РФ "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності смерть потерпілого".

Розслідування кримінальної справи триває.

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