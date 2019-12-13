Неутешительные новости и сигналы приходят в Россию по вопросу газа после Нормандского саммита.

В Париже Владимир Путин столкнулся с неуступчивой позицией украинской делегации – Зеленский и Витренко не пошли россиянам на уступки, и им подыграли Меркель и Макрон.

Видимо, Путин совсем не ожидал такого сильного сопротивления своей энергетической политике о стороны Украины и ЕС. Европа с самого начала понимала стремление Кремля лишить Украину поставок газа и впоследствии развязать войну, для чего собственно и были предприняты меры по затягиванию строительства Северного Потока-2 и Турецкого потока.

И теперь, по итогам Нормандии, для России следующие результаты:

- трехстороннего контракта на транзит газа все еще нет, зато есть перспектива подачи исков европейскими потребителями после 1 января 2020 года;

- Украина грозит арестовать все активы "Газпрома";

- Россия теряет основной рынок сбыта своего газа под давлением американского и катарского СПГ: цена СПГ в ІІІ квартале 2019 года – 110-120 долларов, а цена российского газа 160. Зачем платить больше? Тем более – россиянам?

- Конгресс США утвердил санкции против компаний, причастных к постройке "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

- "Газпрому" грозит банкротство, а Путину признание недоговороспособного диктатора.

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Приближение грандиозного фиаско стало видно даже из Москвы. Очень интересным является статья на Ленте.ру – "Газовый тупик. Украина загнала "Газпром" в угол. Россия рискует лишиться миллиардов". Давно не видел таких откровенных издевательств над Газпромом со стороны ранее лояльных СМИ.

Так, издание напоминает, что все эти годы "Газпром" занимал максимально жесткую позицию: "При необходимости он доставлял проблемы и Европе, но всегда добивался хороших условий для себя. Однако уверенность в собственной неуязвимости может сыграть с "Газпромом" дурную шутку. Нынешний конфликт заклятых партнеров отличается тем, что привычная тактика перестала работать. Теперь "Газпром" старается любым способом не потерять лицо, даже если для этого придется потерять деньги".

Лента.ру считает, что российская компания столкнулась с большими неприятностями: "Газпром" проиграл суды, ему грозит арест активов и невозможность занимать в Европе, потому что никто не может гарантировать сохранность этих средств.

Реальной выглядит и потеря рынков, ведь угроза остановить поставки — основной аргумент "Газпрома" — теперь пугает партнеров гораздо меньше. Украина четыре года не имеет контракта с Россией, и пусть дороже, но покупает газ у Европы. Европа же все больше склоняется к использованию сжиженного природного газа (СПГ).

Тем временем европейские законы поставили российского монополиста перед фактом: без украинского транзита выполнить действующие контракты с ЕС не получится. "Северные" и "Турецкий" потоки если и помогут, то далеко не сразу, а с поставками надо что-то делать прямо сейчас, ведь нынешний договор с Украиной истекает 31 декабря. В случае проблем виноватым на этот раз окажется только "Газпром", так как Украина следует букве европейских законов и норм.

В "Газпроме" тем временем признают, что планы поставить в Европу более 200 миллиардов кубометров газа нереальны. Чтобы поправить статистику, компания даже стала манипулировать с продажами самой себе.

В результате за первые девять месяцев чистая выручка от контрактов с Европой и другим дальним зарубежьем сократилась на 12%. Чтобы справиться с проблемой, компания увеличила стоимость газа для российских потребителей и стран СНГ.

То есть, получается как всегда – за внешнеполитические авантюры Кремля заплатят жители России. Пострадает, как всегда, условный российский Воронеж.

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