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"За допомогою зятя": розсекречені плани Медведчука щодо Санкт-Петербурга

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Український опозиційний політик і кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук розширює свій вплив на Санкт-Петербург.

Про це в своєму телеграм-каналі написав політтехнолог Станіслав Бєлковський. За його словами, після губернських виборів у вересні цього року другою особою міста і фактичним топменеджером його економіки стане зять Медведчука – 39-річний Андрій Рюмін.

"Не зумівши поки що захопити владу в Україні, Медведчук тягне свої совині крила до Санкт-Петербурга. Після виборів у вересні його зять, чоловік старшої доньки Ірини Андрій Рюмін, стане другою особою міста і топменеджером всієї його економіки. Це пропозиції нинішнього прем'єра Дмитра Медведєва, за сумісництвом друга Медведчука, який теж сумує за малою Батьківщиною", – припустив Бєлковський.

Андрій Рюмін

Андрій Рюмін

sanktpeterburg.bezformata.com

Він нагадав, що зять українського одіозного політика Рюмін із 2018-го є генеральним директором "Лененерго". Це одна з найбільших розподільних-мережевих компаній Росії. Крім цього, він партнер столичного девелопера Capital Group.

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"Якщо все складеться так, як планується, то у майбутнього губернатора Перербурга Бєглова буде дві операційні руки. І саме Рюмін буде правою. До речі, зять Медведчука освічена людина: закінчив механіко-математичний факультет МГУ імені Ломоносова, кандидат фізико-математичних наук", – підсумував політтехнолог.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії заговорили про повний провал Віктор Медведчука на парламентських виборах в Україні. Нібито він зі своєю партією не зможе впливати ні на одне рішення в Раді.

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