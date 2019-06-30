"З Донбасу не так їхали?" Мережа жорстко відреагувала на жалібне фото врятованого від повені в Росії

Користувачі мережі жорстко відреагували на фото чоловіка, якого вдалося врятувати в результаті повені в Іркутській області Росії.

Його опублікували в Twitter російського телеканалу НТВ. "Невеликий пакет, кіт і собака – це все, що ця людина змогла врятувати від повені в Іркутській області. На землю його привезли на човні. У багатьох не залишилося навіть цього", – підписали пост.

Користувачі мережі жорстко відреагували на опублікований пост. Деякі навіть провели паралелі з евакуацією жителів Донбасу, коли Росія розв'язала війну на українських територіях.

Врятований від повені в Іркутську Twitter НТВ

"Зате які ракети в Росії", "добре хоч кіт із собакою вижили", "держава не просила їх будувати будинки так близько до ріки", "Зате фахівці на всіх федканалах *уесосять Україну, а на свій народ - нас*ати", " та що ви говорите, а з Донбасу люди хіба не так їхали?" – обурилися підписники.

Скріншот Twitter НТВ

Скріншот Twitter НТВ

Скріншот Twitter НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії загорівся літак АН-2, що здійснював рейс за маршрутом Улан-Уде – Нижнеангарск – Іркутськ. Він здійснив аварійну посадку.

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