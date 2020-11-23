Мені здається, прийшов час поставити таке питання, перефразовуючи всім відоме "Якщо ви такі розумні, чому ви такі бідні?"

Кому я адресую этот вопрос? Всем, кто выступает против власти путинского режима, активно, как это делают представители несистемной оппозиции, или пассивно, в разговорах с друзьями/родными или и вовсе в своей голове. Вы очень разные, у вас разные взгляды на то, по какому пути должна идти Россия, кто и как ей должен править, и так далее, и так далее... но объединят вас (и меня с вами) одно: мы считаем, что Путина у власти не должно быть. Не должно быть, и точка. Кто его сменит, как это должно произойти, что последует дальше – тут можно долго спорить, и даже нужно. Но основное неизменно: Путин должен уйти.

А вот теперь мы переходим к этому самому вопросу. Cуть его такова: если Путин (или те, кто стоит за ним – кому как больше нравится) так слаб, так недалёк и оторван от реальности, почему он всё ещё является президентом Российской Федерации?

И вопрос этот вовсе не праздный. Достаточно открыть любую статью в интернете, опубликованную на непрокремлёвском портале, или же любой ролик на YouTube, где обличается нынешняя власть, и там вы увидите полное единодушие: Путин ничего не может, он беспомощен, он выжил из ума, его окружают полные дегенераты, его рейтинг никогда не был таким маленьким, ему остались считанные дни... И так повторяется в различных вариациях из статьи в статью, из ролика в ролик. Если почитать комментарии под ними, то всё то же самое: он и карлик, и плешивый, и Пыня, и дед… Так вот если всё у Путина и его команды так плохо, если у них совсем поехала крыша и их никто не поддерживает, почему же Путин всё так же правит Россией?

Может быть, потому что он очень крепко держит власть в своих руках? Может быть, потому что все силовые ведомства поддерживают Кремль, как и большинство чиновников, которых устраивает режим, установленный в стране? А может, потому что огромные финансовые ресурсы сосредоточены в одном месте? А ещё, возможно, потому что огромная машина пропаганды по всему миру ежесекундно работает на этого самого Путина, как бы вы ни принижали её роль?

Причин того, что Путин по-прежнему находится у власти, множество, и перечислять их можно долго. И в России на данный момент невозможно ни то, что произошло в Киргизии, ни то, что было в той же Армении ранее, ни тем более что-то вроде украинского Майдана. Невозможно даже то, что мы наблюдаем в Белоруссии. И тут уже есть одна главная причина, которую можно выделить: вы не готовы объединиться для того, чтобы изменить свою жизнь и жизнь в стране в целом. Почему? Я не знаю. Честно. Ведь были шансы, и не раз. Даже навскидку – и Шиес, и Дагестан, и уж тем более Хабаровск. Отличные шансы объединиться людям, по-настоящему объединиться, причём БОЛЬШИНСТВУ людей, как хочется верить, потому что всё больше и больше прозревающих с каждым днём. Но нет. Никто не забыл своих ссор и дрязг (это я про российскую оппозицию), никто не захотел поддержать тех, кто открыто выступал против власти и призывал остальных присоединяться. Самый яркий пример, конечно же, Хабаровск. Что вам не понравилось? Фургал? Вы его не знаете, и он вам не симпатичен? Так хабаровчане звали и зовут присоединяться к протесту в первую очередь ПРОТИВ власти, а не ЗА Фургала. Так прямо и говорят вам: "С нашей Родиной беда". А что, у вас и хабаровчан какие-то разные Родины? И ходят они, люди, достойные уважения, на свои марши протеста. Ходят, но когда-нибудь устанут. Когда-нибудь задавят их штрафами, отловят поодиночке, и заглохнет протест… А если бы вы их поддержали, вполне и до забастовок дело бы дошло, и так далее, и так далее, и власти пришлось бы реагировать совсем по-другому.

А так, конечно, оно удобнее: Путин скоро сам убежит/застрелится/в бункере заблудится, зачем что-то ещё делать? Зачем объединяться против настоящего врага, который захватил власть в своей же стране и делает с ней что хочет? Ему всё равно недолго осталось. Ну максимум ещё лет двадцать, пока сам не помрёт. Хотя медицина кремлёвская, глядишь, и подольше протянуть поможет, кто знает…

Так кто же всё-таки умный: тот, кто как правил страной 20 лет назад, так и правит, или тот, кто его презирает и ни во что не ставит, но продолжает поневоле подчиняться его воле и руку не протянет тому, кто рядом, чтобы вместе что-то изменить?

P.S. Cпециально оговорюсь ещё раз для любителей поспорить – можете поменять слово "Путин" на слово "Кремль", "Режим" или любое другое по вкусу, в данном случае это абсолютно неважно.

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