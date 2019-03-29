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"Яка гарна пара!" Поцілунок Шойгу і Сечіна потрапив на камеру і насмішив мережу

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У мережі стали популярними фотографія і відео з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, головою "Роснафти" Ігорем Сечіним і власником Volga Group Геннадієм Тимченком, які прийшли разом на хокей.

У кадрі Сечін цілує Шойгу в голову, а також обіймає Тимченка за шию і чи цілує в щоку, чи шепоче щось на вухо (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

Користувачі припустили, що гості виявилися під прицілом популярної розваги — камери для поцілунків.

"Коли потрапив на камеру для поцілунків", "Дам я тобі дисконтну карту на бензин 3%", "Третій зайвий", "Шойгу: Що я тут роблю?", "Високі стосунки", "Так і задушив би!", "Яка красива пара!" — зазначили вони.

Деякі користувачі вирішили, що Сечіну довелося під час гри заспокоїти нерви чимось алкогольним.

"Хтось під пивом, схоже", "Жах ... Сечін у мотлох бухий. Це не гідно глави держкомпанії", — додали коментатори.

Шойгу, Сечін і Тимченко

Шойгу, Сечін і Тимченко

"Волчара з Уолл-стріт", Twitter

"Яка гарна пара!" Поцілунок Шойгу і Сечіна потрапив на камеру і насмішив мережу
"Яка гарна пара!" Поцілунок Шойгу і Сечіна потрапив на камеру і насмішив мережу
"Яка гарна пара!" Поцілунок Шойгу і Сечіна потрапив на камеру і насмішив мережу
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу заінтригувало фото, на якому зображені судді, на перший погляд, схожі на президента Росії Володимира Путіна, екс-ватажка "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрелкова) і міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

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Особи
Сергій ШойгуІгор Сечин
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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