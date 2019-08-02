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"Як з американцями воювати?" У Росії влаштували істерику через пекельні пожежі в Сибіру

5.3т Читати матеріал російською

Російський підприємець Олег Зубков жорстко розкритикував владу Росії за безпорадність у ситуації з масштабними лісовими пожежами в Сибіру.

Свою думку він висловив в авторському блозі, заявивши, що у нього "серце стискається від болю, від безвиході, від презирства до бездіяльності чиновників і керівництва держави".

"Знищується національне надбання Росії. Заради чого тоді наші діди віддавали свої життя у Великій вітчизняній війні?! Потрібно було тоді в 1941 все віддати німцям. І тоді б тайга сьогодні точно не горіла і дороги в Сибіру були б справжні, а не напрямки як сьогодні.

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Вважаю, що пожежі в Сибіру це ганьба Росії, яка не може навіть пожежі загасити на своїй рідній землі, а як же ми тоді з американцями збираємося воювати?" – обурився він.

Пожежі в Сибіру

Пожежі в Сибіру

Elf, Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше моторошну пожежу в Сибіру показали з космосу. При цьому в NASA заявили, що дим від масштабних лісових пожеж досяг узбережжя Аляски і частини західного узбережжя Канади.

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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия большая помойка изгой и Банкрот! путин разорил россию и обокрал ее и продолжает ее грабить!- и это радует
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пусть не переживает китайцы придут порядок наведу))))))))))
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Как воевать с Америкой ? )))Как в шутке Брежневских времён: -Америку мы конечно догоним, но обгонять не будем. -Почему ? -Что бы Америка не увидела нашу голую жопу...
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