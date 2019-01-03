Як у Магнітогорську: в Росії трапилася нова НП з будинком. Відео

У російському місті Новочеркаськ 3 січня обвалилася 4-поверхова будівля офісного і розважального центру.

Як повідомляє місцеве видання "DonDay Новочеркаськ", це трапилося близько 18:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом) на вулиці Будьонівська (щоб подивитися відео з місця НП, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що обвалилася частина будинку, яка розташована над відділенням "Сбербанку". Під час НП у боулінг-клубі перебували люди. Інформації про постраждалих або загиблих поки немає.

DonDay Новочеркаськ

"За попередньою інформацією, в результаті події ніхто не постраждав. На місці катастрофи працюють рятувальники", – повідомляє управління у справах ДОНС Новочеркаська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 31 грудня в Магнітогорську прогримів вибух у житловому будинку. У результаті НП звалився весь під'їзд. Офіційна причина — вибух побутового газу.

Пізніше в тому ж місті вибухнула і загорілася маршрутка. Загинули троє. Російські рятувальники витягли 39 тіл при розбиранні завалів будинку, серед яких виявилися 6 дітей.

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