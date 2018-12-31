''Як у Кемерово'': мережу шокував вибух у Магнітогорську

У мережі бурхливо відреагували на обвалення під'їзду в російському Магнітогорську, в результаті якого загинули і постраждали люди.

Користувачі порівняли трагедію з пожежею у Кемерово через кількість жертв, що офіційно оголосила влада.

"Ось будь ласка, наброс, як у Кемерово, в дії", — написали у мережі, опублікувавши переписку, в якому йдеться про двох загиблих.

Новини Момент вибуху у Магнітогорську потрапив на відео

"У нас у місті будинок обвалився. А якась мерзота вже починає просувати в мережах брехню щодо десятків загиблих. Щоб вам у пеклі на сковорідці смажилося міцніше, тварюки", — додали користувачі.

У нас в городе дом обрушился. А какие-то мрази уже начинают продвигать в сетях враньё по десятки погибших. Чтоб вам в аду на сковородке жарилось покрепче, твари. #магнитогорск — Kitten (@kitten_1993) 31 грудня 2018 р.

У мережі також пов'язали подію з ситуацією на світовій арені. Зокрема Росії пригадали прогноз щодо техногенної катастрофи.

"Давно на РФ по ночах не вибухають будинки, і ось знову. Невже Путін дізнався про зміст новорічного відеозвернення Лукашека завчасно", "Росію попереджали про прийдешню низку техногенних катастроф, і ось, зустрічайте", "Ось це події до Нового року", — додали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську забрав життя чотирьох людей. За офіційною версією, причиною послужив побутовий газ. Медики розповіли, що вони не чекають надходжень нових постраждалих.

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