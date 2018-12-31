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''Як у Кемерово'': мережу шокував вибух у Магнітогорську

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У мережі бурхливо відреагували на обвалення під'їзду в російському Магнітогорську, в результаті якого загинули і постраждали люди.

Користувачі порівняли трагедію з пожежею у Кемерово через кількість жертв, що офіційно оголосила влада.

"Ось будь ласка, наброс, як у Кемерово, в дії", — написали у мережі, опублікувавши переписку, в якому йдеться про двох загиблих.

Новини
Момент вибуху у Магнітогорську потрапив на відео

"У нас у місті будинок обвалився. А якась мерзота вже починає просувати в мережах брехню щодо десятків загиблих. Щоб вам у пеклі на сковорідці смажилося міцніше, тварюки", — додали користувачі.

''Як у Кемерово'': мережу шокував вибух у Магнітогорську

У мережі також пов'язали подію з ситуацією на світовій арені. Зокрема Росії пригадали прогноз щодо техногенної катастрофи.

"Давно на РФ по ночах не вибухають будинки, і ось знову. Невже Путін дізнався про зміст новорічного відеозвернення Лукашека завчасно", "Росію попереджали про прийдешню низку техногенних катастроф, і ось, зустрічайте", "Ось це події до Нового року", — додали користувачі.

''Як у Кемерово'': мережу шокував вибух у Магнітогорську
''Як у Кемерово'': мережу шокував вибух у Магнітогорську
''Як у Кемерово'': мережу шокував вибух у Магнітогорську

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух у Магнітогорську забрав життя чотирьох людей. За офіційною версією, причиною послужив побутовий газ. Медики розповіли, що вони не чекають надходжень нових постраждалих.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМагнітогорськ
Тег
Новини Росії
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минин евген
минин евген
мало. кацапы, дохните исчо!
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