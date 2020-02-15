Кондратюк звинуватив Ані Лорак і Лободу в роботі на Путіна

Українські співачки Ані Лорак та Світлана Лобода, які незважаючи на російську агресію щодо України, гастролюють по Росії, працюють на її президента Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав український продюсер Ігор Кондратюк. За його словами, він не стежить за їх творчістю навіть з професійного інтересу тому, що вони допомагають окупанту українських територій (повний текст інтерв'ю Ігоря Кондратюка читайте тут).

"Їх доля з березня 2014 мене не стосується. Навіть не знаю, що співає Свєта Лобода в останні роки. Вони допомагають агресору проти України. Виникає питання, хто вони такі? Я вам скажу – вони проти України. Клянуся, я не знаю, чим вони зараз займаються в Росії. Ви можете в це не вірити. Я чув, що Лобода народила дитину, і все. Навіть забув, що вони співають. Пам'ятаю перші альбоми Лорак, а зараз взагалі не стежу. Вона мені як артистка, яка в період агресії співає для агресора – не цікава. Вибачте, для мене її не існує", – запевнив Кондратюк.

Ані Лорак, Світлана Лобода і Віра Брежнєва головком

На уточнення OBOZREVATEL, що незважаючи на те, що артистки працюють в Росії, вони досі популярні в Україні, продюсер навів приклад Адольфа Гітлера.

"Якби Гітлер записав крутий реперський альбом, його б теж слухали. У вас є сумніви? Люди роблять те, що вони хочуть робити. Це з одного боку. А з іншого – ми говоримо про людську масу, яка дуже різноманітна. Така вибірка населення Україна, і нічого з цим не поробиш", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Кондратюк запевнив, що російські артисти, які підтримали агресію президента Володимира Путіна щодо України, не можуть нести меседж культури, а тільки пропаганду війни і поневірянь.

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