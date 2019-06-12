"Я після Володьки лежати не буду!" Путіна під мавзолеєм підняли на сміх

У мережі висміяли президента Росії Володимира Путіна, який у середу, 12 червня, спустився в розкоп на території Кремля прямо біля Мавзолею.

Відповідні фото з місця подій опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Подивився на наполеонівську шаблю, шахового коня XVIII століття і ганок Приказних палат, з яких "кричали на всю Іванівську", – поділився він подробицями.

Володимир Путін Twitter Дмитрия Смирнова

Користувачі одразу згадали про колишні "успіхи" Путіна, коли він нібито самостійно знайшов на морському дні старовинні амфори. Тоді його прес-секретар Дмитро Пєсков проговорився, що знахідка лідера РФ була постановочною.

"Здає старий. Жодних археологічних відкриттів. У минулі часи міг амфору або скарб якийсь знайти", "Засинайте", "А як же амфори, хоча б пару штук знайшов?", "Шаблю сам Наполеон до свята закопував?" – написали в коментарях.

Відреагував на розваги Путіна й український політолог Олексій Голобуцький. "Що, за амфорами пірнати вже не цікаво, доглядав місце під персональний мавзолей – вживаний з-під Леніна перестав влаштовувати? "Я після Володьки лежати не буду!" – так би мовити", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Путін спустився в розкоп на території Кремля: Подивився на наполеонівську шаблю, шахового коня XVIII століття і ганок переказних палат, з якого "кричали на всю Іванівську" https://t.co/6EsHHtNeE1 pic.twitter.com/F4i9Att6Xw - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 12 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна висміяли за диктаторський жест під час засідання опікунської ради Російського географічного товариства.

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