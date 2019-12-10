"Я дбаю про ветеринарів": у Росії жорстко осоромилися рекламою про учасників ВВВ. Фото

В Орлі (Росія) вивісили соціальний білборд, на якому переплутали ветеранів з ветеринарами.

Фотографію конфузу опублікували журналісти видання "InfoOrel". На білборді зображений літній чоловік з бойовими нагородами і текстом "Я дбаю про ветеринарів разом з "Волонтерами Перемоги".

У пресслужбі облправління відзначили, що рекламне агентство "Чотири сезони" випустило рекламу без узгодження тексту з замовником.

В Орлі жорстко осоромилися рекламою про учасників ВВВ

"Помилка в рекламному матеріалі "Я дбаю про ветеранів разом з Волонтерами Перемоги", розміщеному на електронному табло в місті Орел, була допущена субпідрядником – рекламним агентством "Чотири Сезону". У даний час замовником пред'явлена вимога до підрядника про розміщення федерального макета з коректним текстом", - повідомили в уряді.

Як писав OBOZREVATEL, в Японії головнокомандувач Військово-морських сил країни влаштував публічний тролінг своєму колезі з Росії. Під час офіційної зустрічі він сфотографувався з гостем на тлі портрета адмірала Хейкатіро Того. Саме під його керівництвом зазнали нищівної поразки російської 2-ий ескадрі Тихоокеанського флоту в Цусімському битві під час Російсько-японської війни 1904-1905 років.

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