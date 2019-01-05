Послушайте, я не хочу кого-то подколоть и у меня нет цели обвинить власти в чём-нибудь, все равно в чём. Но взрыв в доме в Магнитогорске до сих пор действительно оставляет уйму вопросов.

Начиная с обстоятельств самого взрыва. Ночью – в самый глухой час. Именно под Новый год, когда эффект будет наибольшим. Именно в том подъезде, который над аркой и жертв тоже будет запрограмированно больше.

Впрочем, трагические совпадения бывают. А поскольку в России постоянно что-то ломается и взрывается, то вполне могло и рвануть именно ночью, именно 31 декабря и именно в этом месте. Но нам до сих пор ничего внятного не сказали про сгоревший микроавтобус. А ведь там погибли люди. На той же улице! И тоже якобы от взрыва газа. Это тоже совпадение? Кто эти трое? И разве не будет справедливым заплатить компенсации их семьям, как платят компенсации пострадавшим в доме?

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Обычно, когда случаются неполадки с техникой, то сразу же начинаются проверки аналогичной техники по всей стране. Ну, хотя бы проверить газобаллонное оборудование на этих микроавтобусах нужно, правде же? Если оно само взорвалось на улице Карла Маркса, то может так же само взорваться где-то еще! Вот только штука в том, что в наше время сложно скрыть обстоятельства любого происшествия. Мы смотрим видео и слышим стрельбу. Точнее звуки, похожие на стрельбу.

Взрыв в доме Магнитогорска

Конечно, можно сказать, что это взрывается газ. Но газ так не взрывается совершенно точно. Можно сказать, что это очередное совпадение и в момент пожара автомобиля кто-то в честь Нового года взрывал неподалеку петарды. Но не многовато ли уже совпадений накопилось? А есть еще и вполне реальная история с эвакуацией жителей домов на проспекте Ленина.

Там, где люди не получают внятных объяснений, они начинают искать объяснения сами. Не владея всей информацией, не являясь профессионалами, они сочиняют бог знает что, вплоть до еретических версий, что спасательные работы умышленно затягивали, чтобы скрыть следы взрыва. Есть тайна следствия, есть информация, разглашение которой может помочь преступникам. Но на то вы и профессионалы, чтобы с одной стороны не упускать возможных террористов, а с другой стороны не допускать паники и конспирологии среди населения. Погибших не вернешь. Но те, кто живы, к сожалению, не чувствуют себя в безопасности – вот это сейчас важно.

А мы приучены к тому, что первый рефлекс властей – это стремление что-нибудь от нас утаить и спасать в первую очередь свои погоны, посты и кабинеты. Поэтому и возникает столько вопросов, до сих пор остающихся без ответов.

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