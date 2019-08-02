"Вже не зупинити": озвучено страшний прогноз щодо пожеж у Сибіру

Пропозиція гасити масштабні лісові пожежі у Сибіру (Росія) за допомогою бомб – "повна дурість".

"Ніякого ефективного методу гасіння не може бути, пожежі вийшли на такий рівень, коли їх вже не зупинити", – заявив OBOZREVATEL директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Лісова пожежа, ілюстрація Comments.ua

За його словами, допомогти вирішити проблему можуть тільки "тривалі затяжні дощі".

"Буде знищено величезну кількість лісу. Забруднення повітря, яке при цьому виникає – ніщо в порівнянні із забрудненням від хімічних виробництв або вивержень вулканів", – сказав він у контексті наслідків масштабних пожеж.

Коментуючи той факт, що дим від пожеж досяг Аляски і узбережжя Канади, Борейко зауважив: "З цим ніяк неможливо боротися. Це вже стихійне лихо".

Нагадаємо, депутат Законодавчих зборів Алтайського краю Євгенія Боровикова запропонувала гасити пожежі бомбами. За її словами, ця практика широко поширена в інших країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Стало відомо, що в російському Сибіру горить майже 3 мільйони гектарів тайги.

У зв'язку з природними пожежами у постраждалих регіонах ввели режим надзвичайної ситуації.

У соціальних мережах серед росіян розгорнулися різні акції, де зірки і прості користувачі закликають чиновників гасити пожежі. Відомий російський комік Семен Слєпаков розкритикував владу РФ за бездіяльність під час катастрофічних пожеж у Сибіру.

Вибухнув критикою і шоумен, чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін.

До протесту приєднався навіть голлівудський актор Леонардо ді Капріо.

Дим від пожежі дійшов навіть до російської Чити (столиця Забайкалля), паралізувавши роботу аеропорту.

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