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"Вже не зупинити": озвучено страшний прогноз щодо пожеж у Сибіру

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Пропозиція гасити масштабні лісові пожежі у Сибіру (Росія) за допомогою бомб – "повна дурість".

"Ніякого ефективного методу гасіння не може бути, пожежі вийшли на такий рівень, коли їх вже не зупинити", – заявив OBOZREVATEL директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.

Лісова пожежа, ілюстрація

Лісова пожежа, ілюстрація

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За його словами, допомогти вирішити проблему можуть тільки "тривалі затяжні дощі".

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"Буде знищено величезну кількість лісу. Забруднення повітря, яке при цьому виникає – ніщо в порівнянні із забрудненням від хімічних виробництв або вивержень вулканів", – сказав він у контексті наслідків масштабних пожеж.

Коментуючи той факт, що дим від пожеж досяг Аляски і узбережжя Канади, Борейко зауважив: "З цим ніяк неможливо боротися. Це вже стихійне лихо".

Нагадаємо, депутат Законодавчих зборів Алтайського краю Євгенія Боровикова запропонувала гасити пожежі бомбами. За її словами, ця практика широко поширена в інших країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Борейко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
В России то, что горит-сгорит. То, что тонет-утонет. А то, что не тонет-управляет государством .
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hunt andres
hunt andres
Оооо, новый медовар родился))) Теперь свой, гиперБорейко)))
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Махно Володимир
Махно Володимир
не плохо, не плохо! я бы и сам начал бо-мбить Сибирь..а затем и саму Москву! Аууу США! Вы слышали, нужно срочно начинать бом-бить россию! у них там пожар! Поможем кац-апам сравнять их страну с землей, чтобы больше ничего не горело у них и не подгорало!
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