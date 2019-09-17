"Вважаємо російськомовним": Путін "присвоїв" Ізраїль. Відео

Президент Росії Володимир Путін заявив про високий рівень відносин з Ізраїлем і назвав державу російськомовною.

Про це він заявив на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду "Керен ха-Йесод". Відповідне відео з'явилося в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це справжня така мережева, спільна сім'я. Я говорю без жодного перебільшення. Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю в цій країні, ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою", – сказав він.

Путін назвав Ізраїль російськомовним iz.ru

Росіяни бурхливо відреагували на слова Путіна

"Особливо, коли Путін підтримує терористів, які ведуть війну проти Ізраїлю. Так, це високі відносини. Виродок", "Губи загорни, нічого від Ізраїлю тобі не світить", "В найперші місяці утворення держави Ізраїль, держави РФ у проекті не існувало, ботоксний карлик марить", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін кілька разів оконфузився під час переговорів у Туреччині з президентом Реджепом Ердоганом і лідером Ірану Хасаном Рухані.

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