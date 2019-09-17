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17 вересня • оновлено в 22:14
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"Вважаємо російськомовним": Путін "присвоїв" Ізраїль. Відео

4.3т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив про високий рівень відносин з Ізраїлем і назвав державу російськомовною.

Про це він заявив на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду "Керен ха-Йесод". Відповідне відео з'явилося в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це справжня така мережева, спільна сім'я. Я говорю без жодного перебільшення. Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю в цій країні, ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою", – сказав він.

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Путін назвав Ізраїль російськомовним

Путін назвав Ізраїль російськомовним

iz.ru

Росіяни бурхливо відреагували на слова Путіна

"Особливо, коли Путін підтримує терористів, які ведуть війну проти Ізраїлю. Так, це високі відносини. Виродок", "Губи загорни, нічого від Ізраїлю тобі не світить", "В найперші місяці утворення держави Ізраїль, держави РФ у проекті не існувало, ботоксний карлик марить", – написали в коментарях.

"Вважаємо російськомовним": Путін "присвоїв" Ізраїль. Відео
"Вважаємо російськомовним": Путін "присвоїв" Ізраїль. Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін кілька разів оконфузився під час переговорів у Туреччині з президентом Реджепом Ердоганом і лідером Ірану Хасаном Рухані.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Ізраіль
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"...евреи это древний умный народ "- вдруг заговорили ба нде ровцы! Деньги нужны?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Путин- настоящий друг Израиля" - Ариель Шарон, 2003 год. 7 янв. 2019 г. - Главный раввин России Берл Лазар : "Путин- большой друг Израиля". Нетаньяху: "Я горжусь дружбой с Путиным"
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
ну фсё..теперь "аннексирують"...)уместе с Голанскими высотами...)))
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