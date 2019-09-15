Втопила в тазику: в Росії школярка жорстоко розправилася з молодшою сестрою

У Башкирії (Росія) 17-річну школярку запідозрили в жорстокому вбивстві 7-річної сестри.

Про це пише місцеве видання "Без формата". Трагедія трапилася 13 вересня в місті Салават.

За попередніми даними, батьки залишили під наглядом 11-класниці її молодшу сестру. Коли дівчина сіла за уроки, дитина почала вередувати, а потім закотила істерику.

У Росії школярка втопила сестру в тазику Комсомольська правда

Школярка нібито не витримала, взяла дівчинку за шкірку і завела її в баню, де занурила дитину з головою в таз із водою і утримувала деякий час. Незабаром дівчина побачила, що її сестра захлинулася.

Відзначається, що підозрювана була затримана. Слідчі вже оглянули місце події, призначили судово-медичну експертизу, а також допитали близьких і членів сім'ї.

Місцева мешканка, знайома з ситуацією, розповіла, що дівчатка були прийомними дітьми і батьки часто їх били. У родині росли ще 3 рідних дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському місті Омськ 16-річна дівчина до смерті забила свого батька молотком і ножем у серце.

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