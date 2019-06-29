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"Всім видно висоту каблуків": Путін потрапив під насмішки через нове фото

7.2тЧитати матеріал російською

Президента Росії Володимира Путіна висміяли через занадто високі підбори на туфлях, в яких він приїхав в японську Осаку на саміт G20.

На ситуацію звернув увагу політтехнолог Олексій Голобуцький в своєму телеграм-каналі.

"Путін на сьогоднішній прес-конференції в Осаці - "висока мода" для карликів на високих підборах. Занадто довгі штани на Путіні - смішно. Штани нормальні - ще смішніше, тому що всім видно висоту каблуків. І хто з кремлівських костюмерів провтикав?" - написав він.

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Також Голобуцький опублікував фотографію, на якій видно, що підошва у взутті російського лідера дійсно дуже висока.

Путін на G20

Путін на G20

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Путіна знову викрили в махінації зі зростом, який він ретельно намагається приховати на фото.

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Тема
Саміт G20 у Японії
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а на фото кстати видно как присутствующие в зале "внимательно" слушают "спикера"...сплошное внимание...)))
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
С Вазеленским может встречатся босяком
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Путин без каблуков повыше Зеленского на каблуках. Не верите? Погуглите. Хотя, зачем? Ведь все и так знают... Гей-парад в АТО: https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=DxSW3x1lC-g
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Альгин Михаил, может ты им ещё что-то замеряешь...?) "аналитиг"...
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Альгин Михаил, иди в Чебурнет, там поищи у кого длиннее...
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