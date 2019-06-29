"Всім видно висоту каблуків": Путін потрапив під насмішки через нове фото

Президента Росії Володимира Путіна висміяли через занадто високі підбори на туфлях, в яких він приїхав в японську Осаку на саміт G20.

На ситуацію звернув увагу політтехнолог Олексій Голобуцький в своєму телеграм-каналі.

"Путін на сьогоднішній прес-конференції в Осаці - "висока мода" для карликів на високих підборах. Занадто довгі штани на Путіні - смішно. Штани нормальні - ще смішніше, тому що всім видно висоту каблуків. І хто з кремлівських костюмерів провтикав?" - написав він.

Також Голобуцький опублікував фотографію, на якій видно, що підошва у взутті російського лідера дійсно дуже висока.

Путін на G20 Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні Путіна знову викрили в махінації зі зростом, який він ретельно намагається приховати на фото.

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