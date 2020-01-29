Ненавидів Україну: в Москві попрощалися зі скандальним протоієреєм РПЦ Чапліним. Фото і відео

У Росії попрощалися зі скандальним протоієреєм Російської православної церкви, затятим ненависником України Всеволодом Чапліним, який помер 26 січня біля воріт храму Феодора Студита в Москві.

Фото і відео з траурного заходу опублікували пропагандистські ресурси (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відспівування священнослужителя пройшло в його храмі біля Нікітських воріт. Серед тих, хто прийшов попрощатися з настоятелем, були політики, громадські лідери, діячі культури, журналісти.

У Москві попрощалися зі скандальним Чапліним ТАСС

При цьому під час похорону розгорівся скандал: як пише "Московський комсомолець", на церемонії прощання, що проходила на Троєкурівському цвинтарі, історик, ексзаступник міністра закордонних справ Федір Шелов-Коведяєв заявив, що офіційні структури нібито відмовилися допомогти з організацією похорону Чапліна.

У Москві пройшов похорон Чапліна РИА Новости

У Москві пройшов похорон Чапліна РИА Новости

У Москві пройшов похорон Чапліна РИА Новости

Влада Москви в коментарі виданню "Подъем" запевнила, що не відмовляла в організації похорону.

Глава департаменту торгівлі і послуг Олексій Немерюк заявив, що в мерію не надходило звернень із проханням надати підтримку в організації похорону. "До нас ніхто не звертався. Я знаю, що колеги займалися, і весь комплекс послуг наданий у повному обсязі. Ніяких проблем там не виникало. Я вперше чую про якісь проблеми", – висловився він.

У Москві пройшов похорон Чапліна Московський комсомолець

У Москві пройшов похорон Чапліна Московський комсомолець

У Москві пройшов похорон Чапліна Московський комсомолець

У Москві пройшов похорон Чапліна Московський комсомолець

У Москві пройшов похорон Чапліна Московський комсомолець

У Москві пройшов похорон Чапліна Московський комсомолець

У Москві пройшов похорон Чапліна Московський комсомолець

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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