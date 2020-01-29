Ненавидів Україну: в Москві попрощалися зі скандальним протоієреєм РПЦ Чапліним. Фото і відео

У Росії попрощалися зі скандальним протоієреєм Російської православної церкви, затятим ненависником України Всеволодом Чапліним, який помер 26 січня біля воріт храму Феодора Студита в Москві.
Фото і відео з траурного заходу опублікували пропагандистські ресурси (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Відспівування священнослужителя пройшло в його храмі біля Нікітських воріт. Серед тих, хто прийшов попрощатися з настоятелем, були політики, громадські лідери, діячі культури, журналісти.
У Москві попрощалися зі скандальним Чапліним
ТАСС
При цьому під час похорону розгорівся скандал: як пише "Московський комсомолець", на церемонії прощання, що проходила на Троєкурівському цвинтарі, історик, ексзаступник міністра закордонних справ Федір Шелов-Коведяєв заявив, що офіційні структури нібито відмовилися допомогти з організацією похорону Чапліна.
У Москві пройшов похорон Чапліна
РИА Новости
У Москві пройшов похорон Чапліна
РИА Новости
У Москві пройшов похорон Чапліна
РИА Новости
Влада Москви в коментарі виданню "Подъем" запевнила, що не відмовляла в організації похорону.
Глава департаменту торгівлі і послуг Олексій Немерюк заявив, що в мерію не надходило звернень із проханням надати підтримку в організації похорону. "До нас ніхто не звертався. Я знаю, що колеги займалися, і весь комплекс послуг наданий у повному обсязі. Ніяких проблем там не виникало. Я вперше чую про якісь проблеми", – висловився він.
У Москві пройшов похорон Чапліна
Московський комсомолець
У Москві пройшов похорон Чапліна
Московський комсомолець
У Москві пройшов похорон Чапліна
Московський комсомолець
У Москві пройшов похорон Чапліна
Московський комсомолець
У Москві пройшов похорон Чапліна
Московський комсомолець
У Москві пройшов похорон Чапліна
Московський комсомолець
У Москві пройшов похорон Чапліна
Московський комсомолець
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26 січня скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін сидів на лавці біля храму і йому раптово стало погано, після чого він помер.
У мережі з'явилося відео з місця смерті скандального російського священика.
Нагадаємо, Чаплін запам'ятався неприпустимими для священнослужителя заявами про українців, він загрожував державі знищенням, а також закликав до окупації нових областей України.
Також Чаплін відрізнявся скандальними заявами про росіян. Він, підтримуючи війну з США, закликав суспільство не боятися ядерного вибуху.
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