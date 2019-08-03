Все місто в спецназі, в небі вертольоти: мережу шокували кадри "окупованої" Москви

Столицю Росії Москву заполонили натовпи силовиків, яких відправили патрулювати місто через призначену на 3 серпня акцію протесту опозиції.

Підтверджуючі відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що співробітники спецназу в масках групами переміщаються по центру міста. Крім того, над містом помітили вертоліт, а на вулицях з самого ранку стоїть безліч автобусів із поліцією і військовими.

Telegram-канал Varlamov News

Telegram-канал Varlamov News

Telegram-канал Varlamov News

У користувачів такі кадри викликали аналогію з окупацією.

"Так виглядає місто в окупації: що приховують обличчя есесівці гуляють по бульварах", "Москва окупована", – відреагували в мережі.

Так виглядає місто в окупації: що приховують обличчя есесівці гуляють по бульварах pic.twitter.com/zmZJIVXIu9 - Мuд Роіссі (@Fake_MIDRF) August 3, 2019

Вертоліт над Пушкінською площею. Відео: Василь Полонський / Дощ



Ми продовжуємо прямий ефір і онлайн-трансляцію https://t.co/Qr6QifMyiC pic.twitter.com/MVf9QEIhf2 - Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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