Все місто в спецназі, в небі вертольоти: мережу шокували кадри "окупованої" Москви

Столицю Росії Москву заполонили натовпи силовиків, яких відправили патрулювати місто через призначену на 3 серпня акцію протесту опозиції.
Підтверджуючі відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно, що співробітники спецназу в масках групами переміщаються по центру міста. Крім того, над містом помітили вертоліт, а на вулицях з самого ранку стоїть безліч автобусів із поліцією і військовими.
Telegram-канал Varlamov News
Telegram-канал Varlamov News
Telegram-канал Varlamov News
У користувачів такі кадри викликали аналогію з окупацією.
"Так виглядає місто в окупації: що приховують обличчя есесівці гуляють по бульварах", "Москва окупована", – відреагували в мережі.
Москва окупована pic.twitter.com/L5YRq5mmWi- Шаден (@ShadenFM) August 3, 2019
Так виглядає місто в окупації: що приховують обличчя есесівці гуляють по бульварах pic.twitter.com/zmZJIVXIu9- Мuд Роіссі (@Fake_MIDRF) August 3, 2019
Вертоліт над Пушкінською площею. Відео: Василь Полонський / Дощ- Телеканал Дождь (@tvrain) August 3, 2019
Ми продовжуємо прямий ефір і онлайн-трансляцію https://t.co/Qr6QifMyiC pic.twitter.com/MVf9QEIhf2
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.
У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.
У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.
МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.
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