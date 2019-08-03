Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Все місто в спецназі, в небі вертольоти: мережу шокували кадри "окупованої" Москви

31.7т Читати матеріал російською

Столицю Росії Москву заполонили натовпи силовиків, яких відправили патрулювати місто через призначену на 3 серпня акцію протесту опозиції.

Підтверджуючі відео опублікували в соцмережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, що співробітники спецназу в масках групами переміщаються по центру міста. Крім того, над містом помітили вертоліт, а на вулицях з самого ранку стоїть безліч автобусів із поліцією і військовими.

Новини
"Стає соромно!" Макаревич дорікнув силовиків за жорсткий розгін протестів у Москві
Все місто в спецназі, в небі вертольоти: мережу шокували кадри "окупованої" Москви

Telegram-канал Varlamov News

Все місто в спецназі, в небі вертольоти: мережу шокували кадри "окупованої" Москви

Telegram-канал Varlamov News

Все місто в спецназі, в небі вертольоти: мережу шокували кадри "окупованої" Москви

Telegram-канал Varlamov News

У користувачів такі кадри викликали аналогію з окупацією.

"Так виглядає місто в окупації: що приховують обличчя есесівці гуляють по бульварах", "Москва окупована", – відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
8
45
Смішно
14
Цікаво
11
Сумно
14
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Опять хахлов гоняли.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Приходько Егор
Приходько Егор
да. из за дождя на улицу вышло 350 человек. 30 задержали. остальные разбрелись по домам и кафешкам. вот такая восставшая революция. что аж дождь разогнал. даже омон не понадобился.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
2
Бурий Юрій
Бурий Юрій
Пу дуже злякався, коли ховається від власного народу з допомогою служивих.
Показати коментар повністю
Відповісти
3
3

Блоги / думки

ads pixel