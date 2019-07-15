"Все через Україну": в Росії заговорили про жорстке падіння довіри до Путіна

Через погані відносини з Україною президент Росії Володимир Путін втрачає довіру і повагу всередині країни не тільки серед населення, а й серед кремлівських еліт.

Свій ослаблений рейтинг він намагається підтримувати закордонними поїздками та зустрічами із зарубіжними акторами, які гучно висвітлюються держпропангандою, але це не дає потрібного ефекту, повідомили автори російського телеграмканалу Кремлівський мамковед.

"Путін практично перестав керувати країною, переклавши це на плечі своїх некомпетентних підлеглих. Розуміючи це, елітні угруповання вже списали цю систему, готуються до трансферу – триває запекла боротьба за ресурси. Причиною цьому є вкрай зіпсовані відносини з Україною", – вважають автори каналу.

Російська агресія

І хоч глава РФ щосили вдає, що конфлікт в Україні – суто внутрішня проблема цієї держави, українська повістка не перестає бути актуальною для Росії і багато в чому становить розжарений градус в країні.

"Росіяни невдоволені зіпсованими відносинами з найближчим сусідом, і це вкрай негативний фон для Путіна. Незважаючи на це, він не стане робити зайвих політичних рухів, щоб залагодити конфлікт. Зрушити ситуацію з мертвої точки, вигідної для нього, буде вкрай складно, незважаючи на нещодавню телефонну розмову двох президентів", – підсумували у "Кремлевском мамковеде".

Скрін-шот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку червня цього року російські соціологи зафіксували черговий низький історичний рейтинг довіри до Путіна. Він становив 30,5%, що стало найнижчим показником із січня 2006 року.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що результати опитувань не є показовими, але пізніше почав вимагати у соціологів роз'яснень такого опитування.

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