Возив французів до Криму: ЗМІ дізналися кричущу деталь про доцента-ката з Росії

Російський доцент, який наслідував Наполеона, Олег Соколов, по-звірячому вбив і розчленував свою студентку-коханку, завів знайомства серед французьких еліт і навіть возив французів в анексований Крим.

Як пише "Фонтанка", перший такий захід було проведено в 2015 році. Тоді в уже вкрадений Крим приїхали французькі депутати.

Олег Соколов у костюмі Наполеона "КП"

"Настільки важливий в іміджевому плані візит організував глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький не без сприяння Олега Соколова. Крім того, в 2017 році за ініціативою Слуцького і нібито за участю Соколова Росію відвідала сама глава партії "Національне об'єднання "Марін Ле Пен", – з'ясувало видання.

Правда, у партії "Національне об'єднання" відмовилися коментувати зв'язок із Соколовим. Заперечує свій зв'язок із кривавим вбивцею і Слуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак з відрубаними жіночими руками.

На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з дрібнокаліберного обріза і сховав тіло в своєму помешканні.

Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після він вирішив розчленувати труп.

Пізніше з'ясувалося, що Соколов, якого підозрюють у жорстокому вбивстві своєї студентки-коханки, хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір у костюмі Наполеона.

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