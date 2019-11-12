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12 листопада • оновлено в 06:41
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Возив французів до Криму: ЗМІ дізналися кричущу деталь про доцента-ката з Росії

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Російський доцент, який наслідував Наполеона, Олег Соколов, по-звірячому вбив і розчленував свою студентку-коханку, завів знайомства серед французьких еліт і навіть возив французів в анексований Крим.

Як пише "Фонтанка", перший такий захід було проведено в 2015 році. Тоді в уже вкрадений Крим приїхали французькі депутати.

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Олег Соколов у костюмі Наполеона

Олег Соколов у костюмі Наполеона

"КП"

"Настільки важливий в іміджевому плані візит організував глава комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Леонід Слуцький не без сприяння Олега Соколова. Крім того, в 2017 році за ініціативою Слуцького і нібито за участю Соколова Росію відвідала сама глава партії "Національне об'єднання "Марін Ле Пен", – з'ясувало видання.

Правда, у партії "Національне об'єднання" відмовилися коментувати зв'язок із Соколовим. Заперечує свій зв'язок із кривавим вбивцею і Слуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Санкт-Петербург
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