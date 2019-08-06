"Вово, зіграй в ящик": Путін торкнувся чергового хлопчика і розлютив мережу

Президент РФ Володимир Путін розлютив користувачів мережі після відвідування одного з оздоровчих центрів Сочі.

Там він відвідав хлопчика Матвія, який є одним із постраждалих від повені в Іркутській області, де він і познайомився з ним.

Путін підійшов до дитини і на початку розмови потиснув йому руку.

"Матвіє Миколайовичу, здрастуй! Подобається?" – привітав Володимир Путін дитину, запитавши про відпочинок у санаторії.

Путін торкнувся чергового хлопчика і розлютив мережу Кадр із відео

Хлопчик відповів ствердно і заявив, що робить подарунок для президента. На столі перед ним стояло розмальоване тигреня.

Після спілкування з дитиною глава РФ погладив його по спині і по голові.

Відео з інцидентом розмістив журналіст Дмитро Смирнов у своєму Twitter.

"Матвій Миколайович, привіт! - А я для вас подарунок зробив, тільки нехай спочатку висохне": Путін поспілкувався з хлопчиком, з яким познайомився в тулун pic.twitter.com/kdsEIxiJ50 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 6, 2019

Інтернет-користувачі звинуватили Путіна в самопіарі та порахували дивними дотики до дитини.

Путін торкнувся чергового хлопчика і розлютив мережу twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін поплескав дівчинку по сідниці. Момент потрапив на відео.

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