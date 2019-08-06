Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Вово, зіграй в ящик": Путін торкнувся чергового хлопчика і розлютив мережу

2.6т Читати матеріал російською

Президент РФ Володимир Путін розлютив користувачів мережі після відвідування одного з оздоровчих центрів Сочі.

Там він відвідав хлопчика Матвія, який є одним із постраждалих від повені в Іркутській області, де він і познайомився з ним.

Путін підійшов до дитини і на початку розмови потиснув йому руку.

"Матвіє Миколайовичу, здрастуй! Подобається?" – привітав Володимир Путін дитину, запитавши про відпочинок у санаторії.

Путін торкнувся чергового хлопчика і розлютив мережу

Путін торкнувся чергового хлопчика і розлютив мережу

Кадр із відео

Хлопчик відповів ствердно і заявив, що робить подарунок для президента. На столі перед ним стояло розмальоване тигреня.

Новини
"Скільки смішити можна?!" У мережі розгромили Путіна через робота Федора

Після спілкування з дитиною глава РФ погладив його по спині і по голові.

Відео з інцидентом розмістив журналіст Дмитро Смирнов у своєму Twitter.

Інтернет-користувачі звинуватили Путіна в самопіарі та порахували дивними дотики до дитини.

Путін торкнувся чергового хлопчика і розлютив мережу

Путін торкнувся чергового хлопчика і розлютив мережу

twitter.com/dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін поплескав дівчинку по сідниці. Момент потрапив на відео.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Сочі
Тег
скандали
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
26
17
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Так всё таки он жив!!! Слава Богу крымский блогер Александр Горный заявивший о руководстве страной двойником Путина оказался очередным писдаболом, как и все публикуемые здесь "информаторы". Обоз - помойка!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel