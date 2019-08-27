"Вова почав продавати!" Путін намагався "впарити" Ердогану лімузин

Президент Росії Володимир Путін показав турецькому колезі Реджепу Тайіпу Ердогану лімузин російського виробництва Aurus проекту "Кортеж".

Про це в своєму Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, зазначивши, що лідери двох країн відвідали Міжнародний авіакосмічний салон МАКС-2019.

"Президенту Туреччини назвали ціну лімузина - 18 мільйонів рублів, він обіцяв подумати", - написав він.

Путін і Ердоган скріншот відео

Путін показав Ердогану "Аурус": Президенту Туреччини назвали ціну лімузина - 18 млн рублів, він обіцяв подумати pic.twitter.com/y7YWNozaUa - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) August 27, 2019

Користувачі в мережі відреагували на пропозицію Путіна з сарказмом.

"Ердоган краще купить оригінал під назвою Ролс Ройс, ніж жалюгідну підробку", "І чому на це дивитися смішно і сумно водночас", "Вова почав продавати кремлівське майно, на черзі іменні дзвони, буде впендюрівати їх вождю Зімбабве, щоб той сгуківав передзвоном на обід своїх людожерів", - прокоментували вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туркменістан збирається купити всю лінійку російських представницьких автомобілів Aurus.

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