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"Вова почав продавати!" Путін намагався "впарити" Ердогану лімузин

1.4т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін показав турецькому колезі Реджепу Тайіпу Ердогану лімузин російського виробництва Aurus проекту "Кортеж".

Про це в своєму Twitter повідомив журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, зазначивши, що лідери двох країн відвідали Міжнародний авіакосмічний салон МАКС-2019.

"Президенту Туреччини назвали ціну лімузина - 18 мільйонів рублів, він обіцяв подумати", - написав він.

Путін і Ердоган

Путін і Ердоган

скріншот відео

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Користувачі в мережі відреагували на пропозицію Путіна з сарказмом.

"Ердоган краще купить оригінал під назвою Ролс Ройс, ніж жалюгідну підробку", "І чому на це дивитися смішно і сумно водночас", "Вова почав продавати кремлівське майно, на черзі іменні дзвони, буде впендюрівати їх вождю Зімбабве, щоб той сгуківав передзвоном на обід своїх людожерів", - прокоментували вони.

"Вова почав продавати!" Путін намагався "впарити" Ердогану лімузин
"Вова почав продавати!" Путін намагався "впарити" Ердогану лімузин

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туркменістан збирається купити всю лінійку російських представницьких автомобілів Aurus.

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Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
вовочка підбирає собі амплуа мерчендайзера? и "жнец" и "кузнец" и вообще "молодец" ну полный пипец!!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Кроме списанных Богданов с кразами чем может похвалится свидомый автопром со времён СССР?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Понтелеймон Кулиш,ну хотя бы тем что их ракеты летают а не как у вас и тем что в Украине остались славяне и православие а не как у вас чурки и смесь чурок с Азией вот чистейший русский)))))
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