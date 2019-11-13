Вот почему георгиевская ленточка стала символом победобесия в России?

Отличный рецепт от победобесия подсмотрела в Канаде.

Вот смотрите. 11 числа 11 месяца в 11 утра страна замрет на две минуты. Это день памяти солдат, погибших в войнах, начиная с Первой мировой, и военных конфликтах.

По смыслу не одно и то же, что наше 9 мая, посвященное одной победе в одной войне.

Но есть казалось бы нечто похожее.

Атрибутика памяти.

В России георгиевская ленточка.

В Канаде красный мак.

И вот теперь рецепт.

Почему ленточка стала символом не памяти никакой, а символом "победобесия"?

Потому что километрами. Тоннами. Навязывают. Завязывают. Распихивают. На пластиковых обертках для салата - ленточка. На тортах украшением - ленточка. На кассе в каждый пакет со жрачкой тебе сунут ленточку. Ну и дальше давай, вяжи ее хоть на свой рюкзак (вяжут), хоть в хвост вплетай (вплетают), хоть в мусорку кидай (кидают). Много! Всем! Налетайте! Берите!

В Канаде не так.

В Канаде они тоже готовятся к торжеству заранее.

Но!

Никто. Никому. Ни в коем случае. Не навязывает это красный мак.

Этот цветок достанется вам только если вы совершите осмысленное действие.

Которое идет от всей вашей души.

На любой кассе стоит благотворительное ведерко.

В Калгари видела их в супермаркетах, в "кото-кафе", куда детей приводят общаться соответственно с кошками, в дюьти-фри аэропорта, уже когда улетала.

Повсюду! Ведерко. Внеси свой вклад в фонд ветеранов армии. Любой! Хоть доллар. И получи цветок. И между прочим у меня не было в Канаде наличных денег, они там в принципе не нужны. И я просила: включите мой взнос в стоимость покупки. И мне сказала кассир: так нельзя. И я думала она все равно даст мне цветок, за проявленную инициативу. Но нет! Она не дала. Они их так просто не раздают, эти маки. В другом месте я перед тем как приобрести цветок специально разжилась местной денежкой. И только тогда получила его.

И теперь, когда я видела на улице города человека с приколотым маком, я понимала, что он за него заплатил. Сам. Что ему его не навязали. Он сам помнит, сам чтит, сам решает, поддержать ли ему своих солдат. Сам.

Личный государственный праздник.

Я не знаю, сколько народу с георгиевскими ленточками останется на наших улицах, если предложить за них платить. Взносом в фонд армии. Или ее ветеранов. Я не знаю, посчитают ли эти люди необходимым поддерживать армию своим карманом, если государство и без того содержит ее из их карманов, и не сильно отчитывается в содержании бюджетных статей расхода на эту армию. Не знаю. Просто не знаю.

Но это было бы правильно. Как в Канаде. Чтобы осмысленно.

Но не получится.

У них никто не знает, сколько денег в ведерке. Хотя каждое ведерко пронумеровано.

Но все верят, что его содержимое дойдет по адресу.

У нас нумеруй не нумеруй все равно получишь... У нас могут просто не поверить, что все дойдет по адресу. И никто эту ленточку вот так - не возьмет.

Было бы правильно, как в Канаде.

Но она исчезнет, если будет так, как в Канаде.

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